Roketsan devler liginde! Fransa'da gövde gösterisi yaptı, en yeni teknolojilerini sergiledi

17 Haziran 2024 16:42 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:00

Her koşulda tam isabet için SUNGUR! ROKETSAN gururlandıran anları paylaştı

Her koşulda tam isabet için SUNGUR! ROKETSAN gururlandıran anları paylaştı

Savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden Eurosatory Fuarı, Fransa'da başladı. Birçok ülkeden katılımcıların yer aldığı fuarda, geliştirilen savunma teknolojileri ve sistemleri sergilendi.

60'ın üzerinde ülkeden 1700'ün üzerinde katılımcıya ve 96 ülkeden 250'ye yakın delegasyona ev sahipliği yapan fuara, Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli şirketlerinden biri olan Roketsan da katıldı. 21Son teknolojiye sahip ürünlerini sergiledi.

ROKETSAN'DAN FRANSA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Roketsan, Eurosatory 2024'teki standında, Mini Akıllı Mühimmat ailesinden MAM-C, MAM-L IIR ve MAM-T IIR'ı, hassas güdümlü mühimmatlardan TEBER Güdüm Kiti ve LAÇİN Güdüm Kiti'ni, tanksavar ailesinden Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, Orta Menzilli Tanksavar Silahı OMTAS ve Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi UMTAS-GM'yi, hava savunma füzelerinden SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi'ni, kara sistemlerinden TRLG-122 ve TRLG-230 Füzesi'ni ve ÇAKIR Seyir Füzesi'ni ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, artan ihracat rakamlarıyla dünyanın önde gelen firmaları ile rekabet ettiklerini belirterek, "Bugün de dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birisi olarak gösterilen Eurosatory'de uzman ekibimizle katılıp önemli görüşmeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında yükselen konumuna dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti:

"NATO standartlarına uygun olarak geliştirdiğimiz son teknolojiye sahip ürünlerimiz birçok ülkenin envanterine girmeye devam ediyor. Öncü teknolojimizle ürettiğimiz sahada başarısı kanıtlanmış birçok mühimmatımız üstün performanslarıyla rakiplerinin önüne geçiyor.

Eurosatory 2024 bize ürünlerimizi özellikle Avrupa ülkelerine daha çok tanıtma fırsatı sunuyor. Bu anlamda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasından karar vericilerin katıldığı fuardan yeni işbirlikleriyle döneceğimize inanıyoruz."