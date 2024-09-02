Ronaldo'nun yatırım yaptığı UFL ertelendi: Ücretsiz futbol oyunu geç çıkacak

02 Eylül 2024 17:10 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:10

Electronic Arts'ın köklü futbol oyunu FC'ye (eski adıyla FIFA) rakip olarak çıkması beklenen ücretsiz futbol oyunu UFL, çıkış tarihi için önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Firmanın internet sitesinden yapılan açıklama, "UFL ne zaman çıkacak?" diye merak edenlerin kafasındaki soru işaretini giderdi.

UFL ÇIKIŞ TARİHİ ÜÇ AY ERTELENDİ

Yapımcı firma, daha önce UFL çıkış tarihini eylül ayı olarak açıklamıştı ve oyunun 12 Eylül'de piyasaya sunulması bekleniyordu. Oyun, yıl boyunca iki beta testi gerçekleştirmişti ve bu kapsamda toplamda 2 milyonu aşkın oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Geliştirici ekip, UFL'yi 5 Aralık 2024'te yayınlayacaklarını açıkladı.

Ekip, yaptığı açıklamada oyunculara hitaben "Kolay bir karar değildi, ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkışını yeniden planlamaya karar verdik." dedi. Oyunu planlandığı gibi yayınlayabileceklerini ancak biraz daha zaman ayırmanın, en iyi deneyimi sunmalarını sağlayacağına inandıklarını da belirtti.

"Sorunların çoğu, oyunun genel hissine katkıda bulunan özelliklerin ince ayarları ve hassasiyetiyle ilgili." diyen firma, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İki Açık Beta Testi gerçekleştirdik ve son aşamasındaki Ortak Test ile birlikte 2 milyondan fazla katılımcı UFL oynadı. Katılımınız, geri bildirimleriniz ve olumlu eleştirileriniz bizim için inanılmaz derecede değerliydi. Kolay bir karar değildi, ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkışını yeniden planlamaya karar verdik."

Aynı zamanda geliştiriciler UFL çıkış tarihi yanında bazı detaylar da paylaştı. Buna göre UFL, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S üzerinde oynanabilecek ve ön sipariş verenler, resmi lansmandan önce erken erişim ve özel oyun içi içeriklere sahip olacak. Erken erişim 28 Kasım'da başlayacak.

UFL'nin yatırımcıları arasında dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo da yer alıyor.