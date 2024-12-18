RTX 4080'li GeForce NOW Ultimate paketi Türkiye'de: İşte fiyatları

18 Aralık 2024 16:13 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:13

Turkcell'in oyun platformu GAME+, GeForce NOW Ultimate hizmetini Türkiye'de oyunseverlerin kullanımına sundu. İşte fiyatları ve özellikleri.

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Turkcell​'in oyun platformu GAME+, Türkiye​'de oyunseverlere GeForce RTX 4080 destekli GeForce NOW Ultimate hizmetini kullanıma sunduğunu duyurdu. PC oyunlarını oynamak isteyen ancak üst düzey bir oyun bilgisayarına sahip olmayan kullanıcılar, GAME+ Ultimate paketi sayesinde lansmana özel fiyatlarla yüksek performans ve yüksek grafik deneyimiyle oyunlara ulaşabilecek.

GEFORCE NOW ULTİMATE PAKETİ TÜRKİYE'DE

Turkcell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, GAME+'ın bu hizmetiyle, oyunseverlerin internet bağlantısını kullanarak bulut üzerinden bilgisayarlarını güçlü bir oyun bilgisayarına dönüştürebileceklerini belirtti. Bu paketi satın alan kullanıcılar, şu özelliklere erişecek:

240 kare hızına kadar FPS desteği

1080p veya 4K HDR çözünürlükte oyun oynarken DLSS 3, NVIDIA Reflex ve Cloud G-Sync gibi NVIDIA teknolojileri

Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, herhangi bir donanım kısıtlaması yaşamadan akıcı ve etkileyici bir oyun deneyimi yaşayabilecek.

45 MBPS İNTERNET HIZI ÖNERİLİR

GeForce NOW Ultimate hizmetinin gücünden tam anlamıyla faydalanabilmeniz için, internet hızınızın 45 Mbps ve üzerinde olması tavsiye ediliyor. Bununla birlikte en iyi deneyim, ethernet bağlantısı ile sunulurken, kablosuz bağlantı içinse 5G kullanılması öneriliyor.

GeForce Now Ultimate fiyatı ne kadar:

1 ay: 680 TL - indirimli hali 480 TL

3 ay: 1800 TL - indirimli hali 1270 TL

6 ay: 3400 TL - indirimli hali 2400 TL