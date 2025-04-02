Runway Gen 4 ile yapay zeka videolarında devrim: Tutarlılık sorunu aşılıyor

Yapay zeka destekli video üretiminde önemli bir eşiği geride bırakan Runway, yeni nesil modeli Gen-4 ile karakter tutarlılığı sorununa güçlü bir çözüm sunuyor. Artık aynı karakteri farklı açılardan, çeşitli sahne ve ışık koşullarında üretmek daha kolay.

Yapay zeka ile video üretimi, son yıllarda önemli mesafeler kat etti. Ancak sahneler arasında görsel tutarlılığı korumak hâlâ ciddi bir sorun olarak öne çıkıyordu. Özellikle karakterlerin ya da nesnelerin farklı sahnelere aynı özelliklerle taşınabilmesi, önceki teknolojilerde oldukça sınırlıydı.

Görsel tutarlılığı artırma konusunda çalışmalarını sürdüren öncü firmalardan Runway, geliştirdiği en yeni model Gen-4 ile bu problemi büyük ölçüde çözdüğünü duyurdu.

RUNWAY GEN 4 İLE YAPAY ZEKA VİDEO ÜRETİMİNDE YENİ SEVİYE

Sadece ücretli bireysel ve kurumsal kullanıcıların erişebildiği yeni model, karakterlerin yüz ifadeleri, hareketleri ve ortamla etkileşimleri konusunda iyileştirmeler sunuyor. Runway'in açıklamalarına göre Gen-4, metinle verilen talimatları görsel referanslarla birleştirerek tarz, konu ve mekan açısından tutarlı içerikler oluşturabiliyor.

Aynı karakterin farklı açılardan, çeşitli ışık koşullarında ve sahne düzenlerinde üretilebilmesi, içerik üreticileri için önemli bir avantaj anlamına geliyor.

Gerçekçi sahne kompozisyonları oluşturma yeteneğiyle öne çıkan model, dinamik ve sinematik videolar üretme sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Runway, teknolojinin geldiği noktayı göstermek adına, farklı ortamlarda ve ışıklandırmalarda aynı kadının yer aldığı bir video örneğini de paylaştı.

Görüntülerde, karakterin görünümünü ve davranışlarını koruyarak çeşitli sahnelere başarılı bir şekilde entegre olduğu görülüyor.

10 SANİYE SINIRI VAR

Runway Gen 4, maksimum 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde, 24 kare hızında ve 10 saniyelik videolar üretebiliyor.