Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Runway Gen 4 ile yapay zeka videolarında devrim: Tutarlılık sorunu aşılıyor

Yapay zeka destekli video üretiminde önemli bir eşiği geride bırakan Runway, yeni nesil modeli Gen-4 ile karakter tutarlılığı sorununa güçlü bir çözüm sunuyor. Artık aynı karakteri farklı açılardan, çeşitli sahne ve ışık koşullarında üretmek daha kolay.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 12:45

Yapay zeka ile video üretimi, son yıllarda önemli mesafeler kat etti. Ancak sahneler arasında görsel tutarlılığı korumak hâlâ ciddi bir sorun olarak öne çıkıyordu. Özellikle karakterlerin ya da nesnelerin farklı sahnelere aynı özelliklerle taşınabilmesi, önceki teknolojilerde oldukça sınırlıydı.

Görsel tutarlılığı artırma konusunda çalışmalarını sürdüren öncü firmalardan Runway, geliştirdiği en yeni model Gen-4 ile bu problemi büyük ölçüde çözdüğünü duyurdu.

RUNWAY GEN 4 İLE YAPAY ZEKA VİDEO ÜRETİMİNDE YENİ SEVİYE

Sadece ücretli bireysel ve kurumsal kullanıcıların erişebildiği yeni model, karakterlerin yüz ifadeleri, hareketleri ve ortamla etkileşimleri konusunda iyileştirmeler sunuyor. Runway'in açıklamalarına göre Gen-4, metinle verilen talimatları görsel referanslarla birleştirerek tarz, konu ve mekan açısından tutarlı içerikler oluşturabiliyor.

Aynı karakterin farklı açılardan, çeşitli ışık koşullarında ve sahne düzenlerinde üretilebilmesi, içerik üreticileri için önemli bir avantaj anlamına geliyor.

Gerçekçi sahne kompozisyonları oluşturma yeteneğiyle öne çıkan model, dinamik ve sinematik videolar üretme sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Runway, teknolojinin geldiği noktayı göstermek adına, farklı ortamlarda ve ışıklandırmalarda aynı kadının yer aldığı bir video örneğini de paylaştı.

Görüntülerde, karakterin görünümünü ve davranışlarını koruyarak çeşitli sahnelere başarılı bir şekilde entegre olduğu görülüyor.

10 SANİYE SINIRI VAR

Runway Gen 4, maksimum 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde, 24 kare hızında ve 10 saniyelik videolar üretebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zoom toplantısı üzerinden milyonluk vurgun! Yapay zeka başka bir yapay zekayı dolandırdı: Akılalmaz deepfake tuzağı
'ChatGPT 4o Image Generation' özelliği ücretsiz oldu: Artık herkes ChatGPT ile görsel üretebilecek

Sıkça Sorulan Sorular

Runway Gen 4 ücretli mi?
Şu an için yalnızca ücretli bireysel ve kurumsal kullanıcılar Gen-4 modeline erişebiliyor. Ücretsiz kullanıcılar yeni modelin sunduğu gelişmiş özelliklerden faydalanamıyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.