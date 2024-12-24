Rusya, WhatsApp'a resti çekti: 'Bu şartlar kabul edilmezse yasaklarız!'

24 Aralık 2024 16:02 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılında WhatsApp uygulamasını engelleyebilir. Rus senatör Artyom Sheykin, WhatsApp'ın güvenlik kurumlarıyla veri paylaşma taleplerini reddetmesi durumunda uygulamanın ülkede engellenmesinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

1 Ocak'tan itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar açıklandı! Samsung'un efsane telefonu da listede yer aldı

1 Ocak'tan itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar açıklandı! Samsung'un efsane telefonu da listede yer aldı

Rusya​, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp​ Messenger'ı 2025 yılında yasaklayabilir. Rus senatör Artyom Sheykin, eğer WhatsApp ülkenin yasalarına uymazsa engellemenin kaçınılmaz hale geleceğini belirtti.

Devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Sheykin, platformun kullanıcı bilgilerini Rusya'nın güvenlik servisleriyle paylaşmayı reddetmesi halinde WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesinin kaçınılmaz hale geleceğini söylerken, yabancı şirketlerin Rus mevzuatına uyması gerektiğini aksi takdirde faaliyetlerinin engellerle karşılaşacağını vurguladı.

Sheykin, "Yabancı şirketler yasalarına uymak zorundadır, aksi takdirde faaliyet göstermeleri imkansız hale gelir" ifadelerini kullandı.

"WHATSAPP, RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİNE YANAŞMIYOR"

Devlet Duması milletvekili Oleg Matveychev'in pazartesi günü devlete bağlı Parlamentskaya Gazeta gazetesine verdiği demece göre, WhatsApp şu anda aşırılık yanlısı ve terörist örgütler tarafından kullanılırken, şirket yönetimi Rus güvenlik kurumlarıyla iş birliği yapmayı reddediyor.

"Biz hamlemizi yaptık, şimdi top WhatsApp'ın sahasında" diyen Matveychev, Rus yetkililerin WhatsApp'ı engellemeden önce iş birliğine hazır olup olmadıklarını' kontrol edeceklerini de sözlerine ekledi.

Rusya'nın medya düzenleyicisi Roskomnadzor, geçtiğimiz günlerde WhatsApp ve Skype'ı, kullanıcı verilerini Rusya'da depolamayı ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine sunmayı zorunlu kılan bir kayda ekledi.

Rusya, ülkenin terörle mücadele mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle popüler mesajlaşma uygulaması Viber'i zaten engellemiş durumda. Ayrıca Facebook, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarına Ukrayna'daki sözde askeri operasyonun ilk günlerinden bu yana VPN olmadan erişim sağlanamıyor.

YURT DIŞI ARAMALARININ YASAKLANMASI DA GÜNDEMDE

Öte yandan devlete bağlı Kommersant gazetesi salı günü, Rus yetkililerin popüler mesajlaşma uygulamalarında yabancı kullanıcılardan gelen tüm aramaları engellemeyi ya da bu uygulamalardaki tüm sesli aramaları tamamen yasaklamayı düşündüğünü bildirdi. Bu karar, yaklaşık yüzde 70’i yurt dışından gelen dolandırıcılık amaçlı aramalarda keskin bir artış görülmesinden kaynaklanıyor.