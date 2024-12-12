Rusya, yerli internet planı için dünyayla bağlantısını kopardı: VPN'ler bile çaresiz kaldı!

12 Aralık 2024 15:28 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:04

Rusya, Dağıstan, Çeçenistan ve İnguşetya gibi bölgelerde internet bağlantısını bir günlüğüne keserek kendi egemen internet sistemini test etti. VPN'lerin bile işe yaramadığı bu sansürle, bölgede yaşayan vatandaşlar Google ve WhatsApp gibi küresel platformlara erişemez oldu.

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ABD'li kar amacı gütmeyen Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Batılı haber kaynakları tarafından yeniden paylaşılan Avrupa ve Rus medya organlarının haberlerine göre, Rusya​'nın ülkenin bazı bölgelerini bir günlüğüne dünyanın geri kalanıyla internet bağlantısını keserek etkili bir şekilde susturduğu bildirildi.

ISW'ye göre Rusya'nın iletişim otoritesi Roskomnadzor, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Dağıstan​, Çeçenistan​ ve İnguşetya'da yaşayanların internet erişimini engelledi. Bu üç bölge Rusya'nın güneybatısında, Gürcistan ve Azerbaycan sınırlarına yakın.

İNTERNET YASAĞINI VPN'LER BİLE AŞAMADI

Yerel bir Rus haber sitesine göre, bu bölgelerdeki insanlar VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamalarını kullanarak IP adreslerini değiştirseler bile Google, YouTube, Telegram, WhatsApp veya diğer yabancı web sitelerine veya uygulamalara erişemediler.

Rus dijital haklar STK'sı Roskomsvoboda, TechRadar'a yaptığı açıklamada, VPN yazılımlarının çoğunun, internet sansürünün uygulandığı sırada çalışmadığını söyledi. İsimleri belli olmayan bazı uygulamaların ise yasakları aşmaya yaradığını ifade etti.

Bununla birlikte Rusya, VPN uygulamalarını geçmişten beri sürekli olarak engelliyor. Apple da Rusya App Store'undaki VPN uygulamalarını kaldırarak ülkenin sansür çabalarına yardımcı oluyor. Rus haber ajansı Interfax'a göre şu anda Rusya'da en az 197 VPN engellenmiş durumda.

RUSYA, KENDİ İNTERNETİNİ TEST EDİYOR

Bu son kısmi internet engellemelerinin nedeni ise Rusya'nın tamamen kontrol edebileceği kendi egemen internetini test ediyor olması. Rusya bu yıl YouTube gibi sitelerin hızlarını neredeyse kullanılamaz hale getirecek kadar yavaşlatarak engellemeyi ya da yavaşlatmayı test etmişti.

Ülke yönetiminin, ulusal internetine ve kısıtlamalara güç verebilecek teknolojiye 648 milyon dolar akıttığı ve en az 2019'dan beri bunun üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

ISW, Rusya'nın gelecekte Amazon Web Services (AWS), HostGator ve diğer yabancı web sunucularını da engelleyebileceğini öne sürdü. Ülke ayrıca Rus vatandaşların ve şirketlerini bu tür hizmetleri kullanmayı bırakmaya ve Ruslara ait olanlara geçmeye zorlayabilir.