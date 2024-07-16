'Rusya, YouTube'u engelliyor' iddiası ortalığı karıştırdı: Putin'in sözcüsünden açıklama!

16 Temmuz 2024 12:13 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:13

Rusya hükümetinin eylül ayında YouTube'u engellemeyi planladığı bildirildi. Devlet yanlısı Gazeta.ru, Başkanlık İdaresi'ne yakın bir kaynağa ve kolluk kuvvetleri için veri toplayan bir şirketteki kaynağa atıfta bulunarak bu iddiayı kamuoyuyla paylaştı.

RUSYA, YOUTUBE'U ENGELLEYECEK Mİ?

Haber, Rusya'nın önde gelen telekomünikasyon sağlayıcısı Rostelecom'un Google'ın ekipmanlarında teknik sorunlar yaşandığını ve bunun YouTube videolarının indirme hızı ve kalitesini etkileyebileceğini açıkladığı sırada geldi.

Gazeta.ru'nun Başkanlık İdaresi'ne yakın kaynağı, "Temmuz ve ağustos aylarında durum daha da kötüleşecek, yani bazı bölgelerde YouTube'un işlevselliği iyice kaybolacak" dedi. Bu kaynağa göre eylül ayında ise YouTube'un engellenmesi başlayacak.

KREMLİN SÖZCÜSÜ, YOUTUBE'UN KISITLANDIĞINI YALANLADI

Gazeta.ru, ikinci kaynağının da sonbaharda YouTube'un engellenmesine yönelik planları doğruladığını yazdı. Kremlin, Rusya'nın YouTube'a erişimi kısıtlamaya başladığını reddederek "sorun iki yıldan uzun süredir güncellenmeyen ekipmanlarla ilgili" dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Pazarımızla ilgili bu pozisyonu alan YouTube'dur, biz başlatmadık. Bu pazardan ayrılmanın kendi teknolojik sonuçları var" diye konuştu.

YouTube, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da para kazanmayı askıya almış ve ödemeye dayalı tüm hizmetlerini durdurmuştu.