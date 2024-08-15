Rusya'nın Progress MS-28 aracı yola çıktı: Uzaydaki astronotlara gıda götürüyor

15 Ağustos 2024 13:42 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 13:43

Meyve ve sebzeleri yıkamak yetmiyor! Bilim insanları, kimyasallardan korunmak için yapılması gerekeni açıkladı

Meyve ve sebzeleri yıkamak yetmiyor! Bilim insanları, kimyasallardan korunmak için yapılması gerekeni açıkladı

Rusya Federasyonu, 14 Ağustos Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak 89. kargo aracı "Progress MS-28"i fırlattı.

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın yaptığı açıklamada, Kabzasız Progress MS-28 kargo kapsülünün Soyuz-2.1a roketi üzerinde Kazakistan'da Rusya tarafından işletilen Baykonur Uzay Üssü'nden Türkiye saatiyle 06.20'de başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi.

PROGRESS MS-28 ARACI, ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA NE TAŞIYOR?

Progress MS-28 (ya da NASA'nın deyimiyle 89P) Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotlar için yaklaşık üç ton gıda, bilimsel ekipman ve diğer malzemelerle dolu.

17 Ağustos Cumartesi günü yörüngedeki laboratuvara ulaşması ve Türkiye saatiyle 08.56'da Zvezda hizmet modülünün arka portuna otonom olarak kenetlenmesi planlanıyor.

Bir önceki "Progress MS-27" kargo aracı 30 Mayıs'ta ekipman, giysi, tıbbi ve hijyenik malzemeleri götürmek üzere uzaya fırlatılmış, 1 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Progress MS-28 (89P) cumartesi sabahı UUİ'ye ulaştığında beş araca daha katılmış olacak. Şu anda yörüngedeki laboratuarda iki yük gemisi, Progress MS-27 (88P) ve Cygnus NG-21 ile üç mürettebat taşıma aracı bulunuyor:

Rus Soyuz, SpaceX'in Crew Dragon Endeavour'u ve Boeing'in ilk astronot uçuşunu gerçekleştiren Starliner'ı.

Starliner planlanan bir haftalık kalış için 6 Haziran'da ISS'ye ulaştı, ancak mühendisler tepki kontrol sistemi iticilerindeki sorunları giderirken yörüngede kaldı. Uzayda kalan iki NASA astronotunun ise 2025'te geri dönmeleri bekleniyor.