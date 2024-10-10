Rüya görmek, farklı bir boyuta taşınıyor: 'Rüyalar arasında haberleşmek' gerçek oldu

10 Ekim 2024 11:55 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:56

Nöroteknoloji şirketi REMspace, iki katılımcı arasında lüsid rüya sırasında ilk kez iki yönlü iletişim kurduklarını iddia etti. Şirket, rüyalar sırasında tespit edilebilen bir dil olan "Remmyo"yu da geliştirdirdiklerini duyurdu.

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ABD ve Rusya merkezli nöroteknoloji girişimi REMspace, bilim dünyasını sarsacak bir iddiada bulundu: İki katılımcı arasında, lüsid rüya​ (berrak rüya olarak da biliniyor) sırasında ilk kez iki yönlü iletişimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Peki bu durum nasıl gerçekleşti?

Business Wire'daki basın bültenine göre, henüz hakem denetiminden geçmemiş olan söz konusu iddia, REMspace'in geliştirmiş olduğu özel ekipmanlarla mümkün oldu. Şirket katılımcıların uyku sırasında birbirleriyle basit bir mesaj alışverişinde bulunduklarını ileri sürdü.

RÜYALARDA İLETİŞİM DÖNEMİ

REMspace, uyku iyileştirme ve lüsid rüya görme konusunda uzmanlaşmış bir şirket olarak biliniyor. Şirketin kurucusu Michael Raduga, Mayıs 2023'te kendi kafatasına mikroçip yerleştirdiği tehlikeli bir deneyle gündeme gelmişti. Raduga, bu çipin REM uykusu sırasında beyninin motor korteksini uyararak rüyalarını kontrol etmesine yardımcı olacağını iddia etmişti.

Raduga, şirketin geliştirdiği teknolojinin berrak rüya sırasında iletişimi mümkün kıldığını ve bunun yeni bir dönemi başlatabileceğini belirtiyor.

İKİ YÖNLÜ RÜYA İLETİŞİMİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

REMspace'in 24 Eylül 2024'te gerçekleştirdiği deneyde, iki katılımcı rüya görürken birbirlerine mesaj iletmeyi başardı. Şirket bu deneyi gerçekleştirmek için katılımcılara kulaklıklar aracılığıyla bir sunucudan rastgele kelimeler gönderdi. Rüya sırasında bu kelimeleri duyan katılımcılardan biri, kelimeyi rüyasında tekrar etti ve diğer katılımcı uyanınca bu kelimeyi teyit etti.

Şirket, bu olayın iki yönlü rüya iletişiminin ilk örneği olduğunu öne belirtti.

'RÜYA DİLİ' GELİŞTİRDİLER

Bunun yanı sıra, REMspace ekibi rüyalar sırasında kullanılan bir dil olan "Remmyo"yu geliştirdiklerini duyurdu. Bu dil, elektromiyografi sensörleri aracılığıyla tespit edilen seslerle iletişim kurmaya olanak tanıyor. Şirketin iddiasına göre, rüya sırasında gerçek zamanlı iletişim sağlanabiliyor.

BİLİNÇLİ RÜYA GÖRMENİN FAYDALARINI ANLATTI

REMspace'in açıklamasına göre bilinçli rüyalar (özellikle REM uykusu sırasında meydana gelenler), çeşitli kullanım alanlarına sahip. Bu rüya deneyimlerinin zihinsel sağlık sorunlarının giderilmesinden yeni yeteneklerin kazanılmasına kadar birçok alanda fayda sağlayacağı belirtiliyor.

Raduga, bilinçli rüya görmenin kabusları hafifletebileceğini, fobilerle başa çıkmayı kolaylaştırabileceğini ve kişisel sorunların üstesinden gelmede etkili bir yöntem olabileceğini savunuyor. Ve birkaç yıl içinde "rüya iletişiminin yaygınlaşacağına" inanıyor. O gün gelene kadar, bilim camiası bu ilgi çekici ve şu anda doğrulanmamış iddiaları doğrulamak için hakemli kanıtları bekliyor.

LÜSİD RÜYA NEDİR?

İnsan sağlığı hakkında bilgiler yayınlayan WebMD'ye göre lüsid rüya, uykudayken rüya gördüğünüzün farkında olma durumu olarak biliniyor. Araştırmalara göre insanların yaklaşık yüzde 50'si en az bir lüsid rüya gördüğünü belirtiyor. Böyle bir durumda iletişim kurma fikri henüz araştırmanın ilk aşamalarında.