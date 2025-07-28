S26 Ultra işte böyle görünebilir: Samsung'un gelecek amiral gemisi sızdırıldı

Samsung, Galaxy S26 Ultra'ya ait konsept görseller internete sızdı ve teknoloji meraklılarına, markanın bir sonraki amiral gemisi hakkında erken bir bakış sundu. Resmi olmayan görseller, Güney Koreli teknoloji devinin yeni modeli hakkında bazı ipuçları veriyor olabilir. İşte şu ana kadar bilinenler:

GALAXY S26 ULTRA YENİ BİR TASARIMA MI GEÇİYOR?

Gizmochina'nın haberine göre, Samsung'un 2026 yılına ait amiral gemisi telefonu, yakın zamanda ortaya çıkan bir konsept tasarımda görüntülendi. Görseller, arka tasarımda bazı küçük değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor.

Genel düzen aynı kalsa da, dikey şekilde sıralanmış üç kamera (ana, ultra geniş ve periskop telefoto) hafifçe yükseltilmiş oval bir modül içinde yer alıyor. Bu tasarımın Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy S25 Edge'e oldukça benzediğini belirtmekte fayda var.

Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, görseli paylaştığı bir gönderide bunun Galaxy S26 Ultra'nın nihai tasarımı olup olmadığının net olmadığını belirtti. Ancak "yüksek bir ihtimalle" bu tasarımın genel olarak S26 Ultra'nın nihai görünümüne benzeyeceğini ifade etti.

S26 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen konsept görüntü:

S26 ULTRA BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Samsung'un yükseltilmiş kamera modülünü daha büyük ana kamera ve yeni telefoto lensi yerleştirmek, aynı zamanda cihazı inceltmek için kullanabileceği tahmin ediliyor. Çıkıntı büyüdükçe kamera bileşenleri için daha fazla alan ortaya çıkıyor ve şirketin tasarımda işi kolaylaşmış oluyor.

Mevcut bilgilere göre, Samsung'un yeni Ultra modeli, daha büyük sensör boyutu ve daha geniş diyafram açıklığına sahip HP2+ ana kamera ile gelebilir.

Fotoğraf: Galaxy Z Flip 7 / Z Fold 7

Batarya kapasitesinin yine 5.000 mAh olacağı düşünülüyor. Ancak hızlı şarjın 65W seviyesine çıkarılması bekleniyor. Cihazın kalbinde ise Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alabilir. Öte yandan, temel Galaxy S26 modelinde Samsung'un yüksek performanslı Exynos 2600 yonga seti kullanılabilir.

SAMSUNG GALAXY S26 NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung, Galaxy S25 serisini Ocak 2025 tarihinde duyurmuştu. Bu zamanlama göz önüne alındığında, Galaxy S26 serisinin de Ocak 2026 ayında Galaxy Unpacked etkinliğiyle tanıtılması bekleniyor.