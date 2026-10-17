Saatlerde yeni dönem: 'Artık saniye' uygulaması kalktı! Yerine geçecek sistem belli oldu

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UYGULAMALAR
İstanbul
Dünya genelinde saatlerin senkronizasyonunu sağlayan zaman ölçüm sisteminde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM), Dünya'nın düzensiz dönüş hareketi ile atomik saatler arasındaki farkı dengelemek için kullanılan artık saniye uygulamasını kaldırma kararı aldı.
Perşembe günü alınan kararın amacı: altyapılarda yaşanabilecek sistem arızalarının engellenmesi.
BIPM üyeleri 2022 yılında artık saniye uygulamasının en geç 2035'e kadar sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi öne çekilerek 20 Mayıs 2027 olarak belirlendi. Dünya Metroloji Günü ile aynı tarihe denk gelen düzenlemenin arkasında ise Dünya'nın dönüş hızındaki değişimler bulunuyor.
Astronomik zaman ile atomik zaman arasındaki uyumu korumak için gelecekte saatlere saniye eklemek yerine saniye çıkarılması gerekebilir. Daha önce hiç uygulanmamış olan bu yöntemin, zaman senkronizasyonuna bağımlı sistemlerde ciddi sorunlara yol açabileceği değerlendiriliyor.
Endişelerin temelinde ise geçmişte yaşanan teknik aksaklıklar yer alıyor. Foursquare, Reddit, LinkedIn ve Yelp gibi platformlar daha önce artık saniye eklenmesi sırasında hizmet kesintileri yaşadı. Meta, Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji şirketleri de "artık saniye"nin kaldırılmasını destekledi.
BIPM'nin kararının ardından zaman ölçümünde artık saniye yerine "artık saat" (leap hour) yöntemine geçilmesi planlanıyor.
Yeni yaklaşımda atomik zaman ile astronomik zaman arasındaki farkın kademeli olarak artmasına izin verilecek. Aradaki farkın bir saatlik düzeye ulaşması durumunda 1 saat eklenmesi gerekecek.
Fakat 3 bin yıl boyunca buna gerek olmayacağı tahmin ediliyor. Böylece zaman ölçüm sisteminin, sık aralıklarla yapılan saniyelik düzeltmeler yerine çok daha uzun vadeli bir düzenlemeyle yönetilmesi hedefleniyor.