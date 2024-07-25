Saç ektirmek, doğal yöntemler sonrası tarih olacak! Vücuttaki şeker doğal saç çıkarmayı etkiliyor

25 Temmuz 2024 17:11 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:29

Kellik, dünya genelinde milyonlarca erkeğin kendine olan güvenini ve yaşam kalitesini etkileyen yaygın bir sorun. Ancak Sheffield Üniversitesi ve Pakistan COMSATS Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, bu soruna doğal bir çözüm sunarak büyük bir umut vaat ediyor.

DOĞAL YÖNTEMLE SAÇ ÇIKARMA YAKINDA MÜMKÜN OLABİLİR

Araştırmacılar, vücudumuzda doğal olarak bulunan 2-deoksi-D-riboz (2dDR) adı verilen bir şekerin farelerde saç büyümesini teşvik edebileceğini keşfetti. Bu keşif, başlangıçta yara iyileşmesini hızlandırmak amacıyla yapılan deneyler sırasında tesadüfen bulundu.

Jel formunda cilde uygulanan 2dDR, kan damarlarının büyümesini artırarak kesiklerin daha hızlı kapanmasını sağlıyordu. Ancak araştırmacılar kısa süre sonra jel uygulanan yaraların etrafındaki bölgelerde farelerin tüylerinin çok daha hızlı geri çıktığını fark etti.

Araştırma ekibi, 2dDR'nin kellik üzerinde bir etkisi olup olmadığını belirlemek için bir deney yapmaya karar verdi. Fareler, insanlarda kellik ile benzer olan 'testosteron kaynaklı saç dökülmesini' tetiklemek için testosteronla tedavi edildi.

20 günlük tedavi sürecinde hem şeker jeli hem de ticari olarak mevcut minoksidil (Rogaine) ilacının, erkek tipi kellik yaşayan farelerde yüzde 80 ila 90 oranında saç çıkarmayı tetiklediği gözlemlendi. Ancak iki tedaviyi birleştirmenin herhangi bir ek fayda sağlamadığı görüldü.

"ERKEKLERİN ÖZGÜVEN SORUNUNU ÇÖZEBİLİR"

Sheffield Üniversitesi'nden Profesör Sheila MacNeil, "Bu, erkeklerin öz imajını ve güvenini etkileyebilen bu durumun tedavisine başka bir yaklaşım sunabilir." diye konuştu.

Profesör MacNeil, "Araştırmamız, saç dökülmesini tedavi etmenin cevabının, saç büyümesini teşvik etmek için saç köklerine kan akışını artırmak üzere doğal olarak oluşan bir deoksi riboz şekeri kullanmak kadar basit olabileceğini göstermektedir." diye ekledi.

Erkek tipi kelliğin, dünya çapında erkeklerin yüzde 40 ila 50'sini etkilediğine inanılıyor. Öte yandan yapılan diğer araştırmalar ise vücudun 'entegre stres tepkisinin' saç büyümesinin yavaşlamasına ve saç dökülmesine yol açabileceğini öne sürdü.