Saç ektirmek, yeni yöntem sonrası tarih oluyor! Doğal saç çıkarmayı etkileyen 'anahtar' keşfedildi

26 Ocak 2025 10:37 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 10:39

Araştırmacılar, insan saçının uzunluğunu belirleyen bir "moleküler anahtar" keşfetti. Bu yöntem sonrası saç ektirmek tarihe karışabilir. Bu anahtarın, belirli çevresel ve biyolojik koşullarda etkinleşen, tüm memelilerde potansiyel olarak var olan bir mekanizma olduğu öne sürülüyor.

Araştırmacılar, insanların saç derisi uzunluğunun sırrının gizli bir "moleküler anahtar" ile açıklanabileceğini söyledi. Bu da saç dökülmesi sorununu tedavi etmenin, bu anahtarı tekrar açmanın yolunu bulmak kadar basit olduğu anlamına geliyor. Uzun kafa derisi kılları hayvanlar aleminde nadir görülse de, araştırmacılar bu kılları uzatma kapasitesinin benzersiz olduğunu düşünmüyor.

ARTIK SAÇ EKTİRMEK GEREKMEYEBİLİR

Orangutanlar, yayla sığırları ve erkek aslanlar gibi memelilerin hepsi saçlarını uzatma yeteneğine sahip. Bu da saç çıkarmayı tetikleyen unsurun, doğru çevresel faktör harekete geçirene kadar insanların ve diğer memelilerin içinde saklı kalabileceğini gösteriyor.

Singapur Üniversitesi'nden Yardımcı Yazar Profesör Sung-Jan Lin, yaptığı açıklamada "Bu örneklerin bize söylediği şey: çok uzun saçları uzatmak için moleküler planın, genellikle susturulmuş bir durumda olsa da, her zaman var olduğudur" dedi.

Penn State Üniversitesi'nden Profesör Nina Jablonski de "İnsanların kafa derisinde son derece uzun saçlar oluyor. Aynı şekilde, kafa derisi kıllarının özellikleri (uzunluğu, şekli, rengi ve dökülmesi) sosyal iletişimde önemli bir rol oynuyor. Uzun saç derisine sahip olmanın önemine rağmen, insan cildinin bu özelliğinin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl düzenlendiği hakkında çok az şey biliyoruz" diye konuştu.

Penn State Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Irvine ve Ulusal Tayvan Üniversitesi'nden araştırmacılar insan saçının sosyal ve biyolojik evrimini araştırdı. Elde ettikleri bulgular, uzun saçın muhtemelen ilk kez 300 bin yıl kadar önce insanlar ekvatoral Afrika'da ortaya çıktığında, başlarımızı güneşin yoğun sıcağından korumanın bir yolu olarak evrimleştiğini gösterdi.

UZUN KAFA DERİSİ KILLARI İNSANLARA ÖZGÜ DEĞİL

Uzun, sıkıca kıvrılmış saçlar etkili bir güneş kalkanı olduğundan, eski insanlar serinlemek için çok fazla terlemeye ihtiyaç duymuyorlardı ve böylece susuz daha uzun süre kalabiliyorlardı. Hayvanlar alemine bakan araştırmacılar, uzun kafa derisi kıllarının tamamen insanlara özgü olmadığını keşfetti.

Aslan, muskox ve yayla sığırı gibi bazı erkek hayvanların hepsinin kafasında çok uzun saçlar çıkabiliyor. Bu durum, uzun saç çıkarma potansiyelinin birçok memelinin taşıdığı ancak yalnızca belirli koşullarda tetiklenen bir şey olduğunu gösteriyor.

Saç büyümesini belirleyen biyolojik mekanizmalar tüm türlerde aynı olduğundan, araştırmacılar bir türün kısa saçtan uzun saça geçmesini tetikleyen bir "moleküler anahtar" olabileceğini öne sürdü. İnsan atalarımızın biyolojilerinde her zaman bu moleküler anahtara sahip olduklarını da belirttiler.

Ancak iki ayak üzerinde dik yürümek gibi belirli biyolojik ve çevresel koşullar sağlandığında bu moleküler program aktive oldu. Profesör Lin, "İnsan ataları son derece uzun kafa derisi kıllarını uzatma yeteneklerini geliştirdiklerinde, bu muhtemelen tamamen yeni bir moleküler mekanizmanın evrimi yoluyla değil, uykuda olan bir programı yeniden etkinleştiren birkaç genetik değişiklikle başarıldı" dedi.

Bu tespitin, saç dökülmesine çare bulma çabaları açısından önemli sonuçları olabilir. Erkek tipi kellik ya da androjenik alopesinin dünya genelinde erkeklerin yüzde 40 ila 50'sini etkilediğine inanılıyor. Bununla birlikte, uzun saç büyümesi moleküler bir anahtar tarafından tetikleniyorsa, onu açmanın bir yolunu bulmak bilim insanlarının aradığı çözüm olabilir.