Sadece 3 tane kaldı: Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satılan elektrikli otomobiller
Türkiye'de elektrikli araç pazarındaki çeşitlilik artarken, Mayıs 2024 itibarıyla en ucuz elektrikli otomobil modelleri belli oldu. İşte ayrıntılar...
Togg ve Tesla gibi şirketlerin boy gösterdiği Türkiye elektrikli otomobil pazarında seçenek sayısı özellikle Çinli markaların oyuna dahil olmasıyla her geçen gün artarken en ucuz elektrikli arabalar, merak konusu oluyor.
Elektrikli araçlar, çevre dostu ve ekonomik olmalarıyla birlikte, özellikle şehir içi kullanımlarda giderek daha fazla tüketici tarafından tercih ediliyor.
Her ne kadar düşük şarj hızları ve menzil oranları gibi dezavantajları bulunsa da gelecekte bir noktada içten yanmalı motorların yerini alacağı öngörülen elektrikli otomobiller, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Peki en ucuz elektrikli araba hangisi?
MAYIS 2024'TE EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
Webtekno'nun aktardığına göre Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında yalnızca 3 model kaldı. Üstelik bunlar da BMW, Mercedes gibi Alman üreticilere ait değil. İşte otomobil piyasasında Mayıs 2024 fiyat listesine göre en ucuz elektrikli arabalar:
- Dacia Spring - 885 bin TL (en düşük)
- Leapmotor T3 - 899 bin TL (en düşük)
- Yudo 3 - 990 bin TL (tam sınırda)
Eğer "1 milyonu geçebilirim, 1,5 milyona kadar çıkabilirim" diyebilecek bir bütçeye sahipseniz, diğer markalara başvurabilirsiniz. 1 milyon 340 bin TL fiyatıyla Opel Corsa-e modeli en ucuz elektrikli arabalar listesinde dikkatleri çekerken, MG4 de peşinden geliyor.
Listenin tamamı şöyle:
- Dacia Spring - 885 bin 000 TL
- Leapmotor T03 - 899 bin 000 TL
- Yudo 3 - 990 bin 000 TL
- Opel Corsa-e - 1 milyon 340 bin 900 TL
- MG4 - 1 milyon 349 bin 000 TL
- Fiat 500e - 1 milyon 425 bin 900 TL
- Togg T10X - 1 milyon 432 bin 600 TL
- Opel Mokka-e - 1 milyon 553 bin 900 TL
- Citroen e-C4 - 1 milyon 555 bin 000 TL
- Citroen e-C4X - 1 milyon 570 bin 000 TL