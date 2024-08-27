Sadece 'bu iki far' Porsche 911 fiyatına karşılık geliyor! İşte Bugatti'nin yedek parça fiyatları

27 Ağustos 2024 17:39 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:48

Dünyanın en lüks ve nadir otomobillerinden biri olan Bugatti Chiron, yalnızca 500 adet üretildi ve performansı kadar yedek parça maliyetleri de dikkat çekiyor. Öyle ki efsanevi Chiron'un ayırt edici dörtlü ön farları, sıfır Porsche 911 Carrera GTS ile aynı fiyatta.

BUGATTI CHIRON YEDEK PARÇA FİYATLARI, DUDAK UÇUKLATIYOR

Motor1'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde eBay Almanya'da listelenen bir ilan, Chiron'un Pur Sport ve Super Sport 300+ modelleriyle uyumlu bir set Valeo farı tam 147 bin euro gibi inanılmaz bir fiyatla satışa sundu. Mevcut döviz kuruna göre bu rakam tam 164 bin dolar ediyor. Bu parayla ise yepyeni bir Porsche 911 Carrera GTS (164 bin 900 dolar) satın alınabiliyor.

Farların ilanı Polonya'dan verildi, ancak Avrupa'nın diğer ülkelerine gönderim de yapılabiliyor. Teslimat maliyeti Avrupa içi için 1.000 euro olarak belirlendi. Diğer bölgeler içinse belirsiz ancak daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

FARLAR İKİNCİ EL OLMASINA RAĞMEN FİYATI BU SEVİYEDE

Satıcı, farların ikinci el olduğunu ancak "mükemmel durumda" olduklarını iddia ediyor. Ayrıca bu farlar orijinal Bugatti yedek parçası olup OEM parça kodu taşıyor. Yapılan araştırmalarda aynı farları Polonya'da bir başka sitenin 420.000 PLN (98 bin euro veya 110 bin dolar) gibi daha makul bir fiyata sattığı gözlendi.

PAHALI OLAN SADECE FARLARI DA DEĞİL

Bu fiyatlar, Bugatti Chiron sahibi olmanın ne kadar pahalı bir tutku olduğunu gözler önüne serse de tek pahalı olan şey farlar değil. Ünlü otomobil koleksiyoneri The Hamilton Collection'ın verilerine göre, Chiron'un arka farları 10 bin dolar, yedek anahtarı 13 bin 547 dolar, lastik seti 8 bin 449 dolar ve yıllık bakımı 11 bin 500 dolar gibi yüksek maliyetlerle geliyor.

Öte yandan aynı durum Bugatti Veyron için de geçerli. Manny Khoshbin'e göre, Veyron'un tüm sıvılarının değiştirilmesi 25 bin dolar, lastikleri ise 38 bin dolar tutuyor. Sadece tekerlek değişimi bile 50 bin dolar gibi bir maliyete sahip.

Kısacası Bugatti sahibi olmak, sadece bir araba almak değil aynı zamanda bir serveti idare etmek anlamına geliyor.