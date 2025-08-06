Sahte e-imza skandalına karşı genç mühendisler harekete geçti: Özel yazılım geliştirdiler

Sahte elektronik imza ve sahte diploma skandallarına karşı dört genç mühendis kolları sıvadı. Dijital belgelerdeki e-imzaların doğruluğunu ve geçerliliğini saniyeler içinde kontrol etme imkanı sunan, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir yazılım geliştirdiler.

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Giresunlu öğrenci Ahmet Bilge, aynı üniversitede okuyan Fatih Mehmet Gürbüz, Hasan Şenmemiş ve Zeynep Akalın ile beraber sahte e-imzaları tespit edebilen yerli bir yazılım geliştirdi.

Geliştirilen yazılım TÜBİTAK tarafından desteklenirken, akademik makale olarak da onay aldı.

SAHTECİLİK RİSKİ YÜKSEK ALANLARDA KULLANILABİLİR

Projeleri hakkında bilgi veren Ahmet Bilge, yazılımın özellikle kamu kurumları, bankacılık, hukuk, sağlık ve güvenlik gibi sahtecilik riski yüksek alanlarda kullanılabileceğini belirtti.

Bilge, "Sistem, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı imzaları doğrulayabilen iki ayrı yöntem sunuyor. Çevrimiçi yöntemde kullanıcı dijital ortamda dokunmatik ekran aracılığıyla imzasını atarken, sistem hız, basınç, yön, eğim ve zamanlama gibi biyometrik verileri kaydederek analiz ediyor. Derin öğrenme modeli tarafından yapılan bu analiz sonucunda doğrulama sonucu kullanıcıya anında iletiliyor. Çevrimdışı yöntemde ise daha önce atılmış veya fiziksel belgelerde yer alan imzaların görüntüsü sisteme yükleniyor. Bu görüntüler, cihaz galerisi veya doğrudan kamera ile alınabiliyor. Görüntü işleme algoritmalarıyla analiz edilen imzalar, referans imzalarla karşılaştırılarak doğrulanıyor. Her iki yöntemde de sonuçlar, kullanıcıya açık ve anlaşılır şekilde sunuluyor" şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE ÇALIŞIYOR

Fatih Mehmet Gürbüz ise, sistemin temel amacının güvenlik ve işlem doğruluğunu artırmak olduğunu söyledi. Gürbüz, "Yapay zekâ destekli algoritmalar sayesinde manuel süreçleri otomatik hale getirdik. Bu sayede hem çevrimiçi hem de çevrimdışı imzaların güvenle doğrulanması mümkün hale geldi. Proje, özellikle yüksek güvenlik gerektiren alanlarda işlem hızını ve doğruluğunu artırarak sahteciliğe karşı etkili bir çözüm sunuyor" diye konuştu.

Genç mühendislerin geliştirdiği bu yerli yazılım, dijital güvenlik ve kullanıcı doğrulama alanında önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Makine öğrenimi tabanlı algoritmalarla geliştirilen yazılım sayesinde sahtecilik riski taşıyan imzalar yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebiliyor.