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 | Murat Makas

Sahte oyun krizi: Türkiye en çok etkilenen 3. ülke

İsviçre merkezli siber güvenlik firması Acronis, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ülkelerini hedef alan yeni bir siber saldırı dalgasını ortaya çıkardı.

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Sahte oyun krizi: Türkiye en çok etkilenen 3. ülke
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 11:58

İsviçre özellikle 18–35 yaş aralığındaki genç oyuncuları hedef alan bu saldırılar, sahte oyun kurulum dosyalarıyla kullanıcıların kişisel verilerini ele geçirmeyi amaçlıyor. Discord ve YouTube gibi platformlardan dağıtılan sahte oyun dosyaları, kullanıcıların bilgisayarlarına sızarak kritik bilgileri topluyor.

Sahte oyun krizi: Türkiye en çok etkilenen 3. ülke

EN ÇOK ETKİLENEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE: TÜRKİYE

Araştırmaya göre, bu zararlı yazılımlar sayesinde saldırganlar oturum bilgileri, ödeme verileri ve kripto cüzdanlarına erişebiliyor. Bu da hesapların ele geçirilmesine, maddi kayıplara ve hatta şantaja kadar uzanan ciddi sonuçlar doğuruyor. VirusTotal verilerine göre sahte oyun kurulumlarının en sık tespit edildiği ülkeler sırasıyla Brezilya (%33), ABD (%31) ve (%17) oldu.

ORTADOĞU SİBER SALDIRILARIN “SICAK NOKTASI”

Saldırılar ilk olarak Brezilya ve ABD’de ortaya çıksa da, kısa sürede sınırları aştı. ülkeleri, genç nüfusun oyunlara olan ilgisi nedeniyle saldırganlar için cazip bir hedef haline geldi. Türkiye de bu saldırılardan en çok etkilenen bölgeler arasında.

Sahte oyun krizi: Türkiye en çok etkilenen 3. ülke

KODLARDA TÜRKÇE İZLER

Dikkat çeken bir diğer detay ise kullanılan zararlı yazılımların kaynak kodlarında Türkçe ve Portekizce ifadelerin bulunması. Bu, yazılımın yalnızca tek bir grup tarafından değil, zaman içinde el değiştiren ve farklı kişilerce düzenlenen bir yapı taşıdığını gösteriyor.

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ETİKETLER
#türkiye
#kişisel veriler
#ortadoğu
#siber saldırı
#Zararlı Yazılım
#Oyun Güvenliği
#Teknoloji
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