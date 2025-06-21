Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Sahte RTX 5090 skandalı: Kutudan boş PCB çıktı!

NVIDIA'nın yeni amiral gemisi RTX 5090 ekran kartına yönelik dolandırıcılık vakaları artarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kutuların içine makarna, pirinç ve sırt çantası koyan sahtekarlar, şimdi ise farklı bir yönteme başvurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahte RTX 5090 skandalı: Kutudan boş PCB çıktı!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 17:40

Üst düzey NVIDIA GPU dolandırıcılıkları tekrar etmeye devam ediyor. WCCFTech'in haberine göre, geçen ay ZOTAC RTX 5090 GPU kutularının içine sırt çantaları, hatta bazı durumlarda pirinç ve makarna gibi şeylerin konulduğu ortaya çıkmıştı.

Bu sefer ise kutunun içinde en azından GPU vardı (her ne kadar çalışmasa ve temel bileşenleri eksikse de).

Sahte RTX 5090 skandalı: Kutudan boş PCB çıktı!

GPU’nun substratı ve GPU çipi tamamen PCB'den sökülmüştü. RTX 5090, GB202 yongasına sahip ve bu parça GPU'nun en pahalı bileşeni. Şaşırtıcı şekilde PCB üzerinde hiçbir bellek modülü de bulunmuyordu. Tüm GDDR7 bellek çipleri de sökülmüştü.

Bazı raporlara göre, GPU çipi ve bellek modülleri toplam maliyetin yüzde 80'ini oluşturuyor. Bu durumda geriye kalan PCB tamamen değersiz hale geliyor.

RTX 5090'ı teknisyene gönderen kullanıcının bu GPU'yu bir Çinli satıcıdan satın aldığı ve 2000 dolar ödediği belirtiliyor. Müşteri, çoğu RTX 5090'ın 2500 doların çok üzerinde fiyatlandığını gördüğü için, 2000 dolara almak iyi bir fikir gibi düşünmüş. Ancak "ucuz etin yahnisini yiyememiş".

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
WhatsApp'ın yeni 'Writing Help' aracı devreye alındı: Yazarken artık yapay zeka yanınızda
Elektrikli araçlara ilgi artıyor

Sıkça Sorulan Sorular

Gerçek bir RTX 5090'ı sahte olandan nasıl ayırt edebilirim?
Genellikle çip ve bellek modülleri olmayan bir kart çok daha hafif olur. Satın aldıktan sonra güvenilir bir serviste profesyonel kontrol yaptırmak da önemlidir.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.