Sahte RTX 5090 skandalı: Kutudan boş PCB çıktı!

NVIDIA'nın yeni amiral gemisi RTX 5090 ekran kartına yönelik dolandırıcılık vakaları artarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kutuların içine makarna, pirinç ve sırt çantası koyan sahtekarlar, şimdi ise farklı bir yönteme başvurdu.

Üst düzey NVIDIA GPU dolandırıcılıkları tekrar etmeye devam ediyor. WCCFTech'in haberine göre, geçen ay ZOTAC RTX 5090 GPU kutularının içine sırt çantaları, hatta bazı durumlarda pirinç ve makarna gibi şeylerin konulduğu ortaya çıkmıştı.

Bu sefer ise kutunun içinde en azından GPU vardı (her ne kadar çalışmasa ve temel bileşenleri eksikse de).

GPU’nun substratı ve GPU çipi tamamen PCB'den sökülmüştü. RTX 5090, GB202 yongasına sahip ve bu parça GPU'nun en pahalı bileşeni. Şaşırtıcı şekilde PCB üzerinde hiçbir bellek modülü de bulunmuyordu. Tüm GDDR7 bellek çipleri de sökülmüştü.

Bazı raporlara göre, GPU çipi ve bellek modülleri toplam maliyetin yüzde 80'ini oluşturuyor. Bu durumda geriye kalan PCB tamamen değersiz hale geliyor.

RTX 5090'ı teknisyene gönderen kullanıcının bu GPU'yu bir Çinli satıcıdan satın aldığı ve 2000 dolar ödediği belirtiliyor. Müşteri, çoğu RTX 5090'ın 2500 doların çok üzerinde fiyatlandığını gördüğü için, 2000 dolara almak iyi bir fikir gibi düşünmüş. Ancak "ucuz etin yahnisini yiyememiş".