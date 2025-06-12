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 | Murat Makas

Şaka değil… Facebook insanlığın sonunu getirebilir!

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, insan zekâsını aşabilecek "süper zekâ" için özel bir ekip kuruyor. Şirketin mevcut yapay zekâ çalışmalarından memnun olmayan Zuckerberg, kontrolü bizzat ele aldı.

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Şaka değil… Facebook insanlığın sonunu getirebilir!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 14:31

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zekâ alanında büyük ses getirecek yeni bir adım atıyor. Zuckerberg, insan kapasitesini aşan makineler geliştirme hedefiyle – yani “süper zekâ” üretmek amacıyla – özel bir ekip kurmaya başladı. Üstelik bu ekibi doğrudan kendisi yönetiyor.

İddialara göre Zuckerberg, Meta’nın Llama 4 isimli büyük dil modeliyle ilgili yaşadığı hayal kırıklığı sonrası harekete geçti. Şirketin Menlo Park’taki merkez ofisinin düzeni bile bu yeni ekip için değiştirildi; AI ekibi Zuckerberg’in odasına daha yakın bir konuma taşındı.

Şaka değil… Facebook insanlığın sonunu getirebilir!

GİRİŞİMLER GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Zuckerberg’in, AI uzmanlarıyla Lake Tahoe ve Palo Alto’daki evlerinde birebir görüşmeler yaptığı aktarılıyor. Meta ve Zuckerberg konuyla ilgili yorum yapmazken, ekibe yaklaşık 50 kişinin alınması planlanıyor.

Bu yeni yapay zekâ projesinde yer alması beklenen isimlerden biri de Scale AI’nin genç CEO’su Alexandr Wang. New York Times’ın doğruladığı bilgilere göre, Meta Wang’ın şirketine milyar dolarlık yatırım yapmayı değerlendiriyor.

Şaka değil… Facebook insanlığın sonunu getirebilir!

FONLAMA, META’NIN REKLAM GELİRLERİNDEN

Meta’nın süper zekâ projesi, şirketin devasa reklam gelirleriyle finanse edilecek. Ancak bu yeni ekibin Meta’nın mevcut yapay zekâ ekipleriyle nasıl bir iş bölümü yapacağı hâlâ belirsiz.

Zuckerberg, son birkaç yılda Meta’yı yapay zekâ odaklı bir teknoloji devine dönüştürmeye çalışıyor. Ancak şimdiye kadarki girişimler – özellikle Llama modelleri – OpenAI’nin ChatGPT’si gibi rakiplerin gölgesinde kaldı.

Şaka değil… Facebook insanlığın sonunu getirebilir!

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YAPAY ZEKÂ SAVAŞI KIZIŞIYOR

Meta'nın bu yeni adımı, teknoloji devleri arasında giderek kızışan yapay zekâ rekabetinin son halkası. OpenAI ve Microsoft’un oluşturduğu güçlü ittifak, Google’ın yapay zekâyla arama motoru endişeleri, Apple’ın gecikmeli girişimi ve Elon Musk’ın xAI’si... Her biri bu yarışta geri kalmamak için dev yatırımlar yapıyor.

Meta ise bu rekabette farklılaşmak için Llama’yı açık kaynak olarak sunuyor. Hedef: tıpkı Android’in mobil dünyada yaptığı gibi, Llama’yı küresel AI ekosisteminin temel taşı haline getirmek.

Ancak uzmanlar arasında hâlâ ortak bir görüş yok. Bazıları yapay genel zekâya (AGI) sadece birkaç yıl kaldığını düşünürken, bazıları bu hedefin hâlâ çok uzak olduğunu ve nasıl ulaşılacağının bile belli olmadığını savunuyor.

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