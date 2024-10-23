Saldırıların hedefindeki TUSAŞ Türkiye için neden önemli?

23 Ekim 2024 18:13 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 18:18

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda 3 şehidimizin ve 14 yaralının olduğu açıkladı. Saldırların hedefindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) önemi ise sosyal medyada merak edildi. Kullanıcılar 15 Mayıs 1984'te Türk Ticaret Kanunu ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında kurulan TUSAŞ'ın önemini araştırdı. İşte TUSAŞ'ın Türkiye için önemi...

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 vatandaşımız şehit olurken 14 kişi de yaralandı. Kullanıcılar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Türkiye​ için önemini araştırmaya başladı.

TUSAŞ​ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), 15 Mayıs 1984 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu ve Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu çerçevesinde kuruldu.

TUSAŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarım, geliştirme, üretim, modernizasyon ve satış sonrası hizmetleri alanında uzmanlaşmış bir teknoloji merkezi olarak faaliyete alındı. Şirket, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 ve askeri nakliye uçağı Airbus A400M için çeşitli parçaların üretimini gerçekleştirmektedir.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRDI!

TUSAŞ’ın kökeni, 28 Haziran 1973'te kurulan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı’na (TUSAŞ) dayanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan şirket, Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltma amacıyla faaliyete geçmiştir. Yıllar içerisinde iş alanlarını genişleten TUSAŞ, 28 Nisan 2005’te TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) adı altında yeniden organize edilmiştir. Bu birleşme ile TUSAŞ, hem tasarım ve üretim kapasitesi hem de insan kaynağı açısından önemli bir güç haline gelmiş ve Türkiye’nin “Havacılık Üssü” olarak hizmet vermeye başlamıştır.

TUSAŞ'IN ORTAKLIK YAPISI...

TUSAŞ'ın ortaklık yapısına bakıldığında, hisselerin %54,49'u Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV), %45,45'i Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) ve %0,06'sı ise Türk Hava Kurumu'na (THK) aittir.

TUSAŞ TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

1973 yılında kurulan TUSAŞ, yürüttüğü projelerle Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli teknolojiler geliştirilmesine ve küresel arenada etkin bir rol oynamasına katkıda bulunmaktadır.

TUSAŞ, uluslararası iş birliklerinin yanı sıra, Türkiye'nin savunma sanayiinde bağımsızlık hedefleyen yerli projelere öncülük etmektedir.

Milli Muharip Uçak (MMU): Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen MMU projesi, TUSAŞ liderliğinde ilerlemektedir.

ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA): ANKA, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve gözetleme, keşif ve hedef imha gibi görevleri yerine getiren yerli bir insansız hava aracıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu aracı aktif olarak kullanmaktadır.

HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı: Türkiye’nin ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, TUSAŞ tarafından geliştirilmektedir ve bu proje ile askeri eğitim uçaklarında dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır.

T-129 ATAK Helikopteri: Kara kuvvetleri envanterinde yer alan ATAK taarruz helikopteri de TUSAŞ tarafından üretilmiştir.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri: Tamamen yerli imkanlarla üretilen GÖKBEY, Türkiye'nin askeri ve sivil alanlardaki genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiştir.