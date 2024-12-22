Sam Altman açıkladı: Elon Musk en güçlü yapay zekayı yönetmek istiyor

22 Aralık 2024 11:21 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:38

OpenAI CEO’su Sam Altman, Elon Musk ile yaşanan gerilim için "Kontrol mücadelesi" dedi. Yapay zeka düzenlemelerinin küçük girişimlere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, Elon Musk ile yaşadığı gerilim ve yapay zeka (YZ) düzenlemeleri hakkındaki görüşlerini paylaştı. Altman, Musk'ın OpenAI’ye yönelik eleştirilerini ve yasal girişimlerini, "Dünyanın en güçlü yapay zekasını kontrol etmek istemesi" ile ilişkilendirdi.

Altman, katıldığı bir podcast programında, Musk’ın OpenAI'yi bir kar amacı gütmeyen kuruluş olarak başlattığını ancak 2018’de şirketin kontrolünü ele geçiremeyince ayrıldığını anlattı. Musk’ın bu süreçte kendisini sosyal medyada eleştirdiğini ve "Game of Thrones" dizisindeki Little Finger karakterine benzettiğini de hatırlattı.

"ARKADAŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Altman, Musk ile olan ilişkisinin karmaşık olduğunu ifade etti. "Onu bir arkadaş olarak görüyordum, ama yakın çevremdeki birinin bana Elon’un arkadaşlık ya da eşitlik ilişkileri kurmadığını söylemesi üzücü bir andı," dedi. Altman, Musk'ın eleştirilerine alıştığını belirterek, "Bu durum onun kişiliğiyle ilgili, benimle değil," dedi.

"DÜZENLEMELER KÜÇÜK ŞİRKETLERİ BİTİREBİLİR"

Altman, YZ'nin düzenlenmesi konusundaki endişelerini de dile getirdi. "Yapay zekaya yönelik bazı düzenlemeler faydalı olabilir. Ancak bu düzenlemeler, küçük girişimleri dezavantajlı hale getirirse büyük bir hata yapılmış olur," dedi. Altman, güvenlik önlemlerinin sadece en ileri seviyedeki şirketlere uygulanması gerektiğini savundu.

Altman, Biden yönetiminin Aİ düzenlemeleri konusundaki performansını da eleştirdi. "Biden yönetimi genel olarak etkili değildi. Ancak Ticaret Bakanı Gina Raimondo, YZ'nin önceliklerini anlayan bir isimdi," dedi. Altman, ABD'de YZ altyapısının ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.