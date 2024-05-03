Sam Altman gözünü kararttı: 'İnsandan daha zeki yapay zekayı geliştireceğiz'

03 May 2024 18:16 - Güncelleme : 03 May 2024 18:19

ChatGPT, DALL-E, Sora gibi uygulamalarla bilinen OpenAI'nın CEO'su Sam Altman, yapay zeka çalışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Stanford eCorner programına katılan Altman, insan benzeri bilgi seviyesine ve bilişsel yeteneklere sahip bir teknoloji olarak özetlenen Yapay Genel Zeka (AGI) için, "Ne kadar para harcadığımız umurumda değil. Buna kesinlikle değecek" dedi.

YAPAY GENEL ZEKA NEDİR?

Yapay Genel Zeka'nın amacı, genel olarak düşünme, problem çözme, öğrenme ve anlama yeteneklerine sahip bir yapay zeka formu oluşturmaktır. AGI'nin geliştirilmesi ile insan benzeri zeka düzeyine ulaşılması hatta aşılması (zor da olsa) hedefleniyor.

"BUNA KESİNLİKLE DEĞECEK"

Sam Altman bu teknolojiye harcanan paranın kendisi için ne kadar önemsiz olduğunu şu ifadelerle anlattı:

"Yılda 500 milyon dolar, 5 milyar dolar ya da 50 milyar dolar yakmamız umurumda değil. Nihayetinde toplum için bundan çok daha fazla değer üreteceğimiz bir yörüngede kalabildiğimiz ve faturaları ödemenin bir yolunu bulabildiğimiz sürece gerçekten önemsemiyorum. Biz AGI yapıyoruz. Bu pahalı olacak ve kesinlikle değecek."

OpenAI'nın geliştirmeye devam ettiği GPT-5, bu yıl mı yoksa önümüzdeki yıllarda mı çıkacak bilinmiyor ancak Sam Altman şubat ayında Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde, "Bu yıl yeni bir model çıkaracağız. Adını ne koyacağımızı bilemiyorum" demişti.