Sam Altman'dan yapay zeka için 'küresel koalisyon' çağrısı: Çin'i geçmeliyiz

26 Temmuz 2024 11:00 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:00

OpenAI CEO'su Sam Altman, "yapay zeka alanında otoriter rejimlerin etkisine karşı demokratik bir vizyonun hakim olması için" ABD liderliğinde bir küresel koalisyon oluşturulmasının önemine işaret etti.

Çin'in YZ alanında baskın bir güç olma çabalarına dikkat çeken Altman, hükümetleri yapay zeka konusunda daha taktiksel ve hızlı bir yaklaşım göstermeye çağırdı.

"ABD, İŞİN CİDDİYETİNİN FARKINDA DEĞİL"

Axios'a verdiği röportajda "Önümüzdeki gelecek hızla gelmeye devam ediyor" diyen Altman, Beyaz Saray ve Kongre'de bazı adımların atılmasından memnun olduğunu ancak ABD'nin bu konuya gereken ciddiyeti henüz tam olarak göstermediğini düşündüğünü söyledi.

Perşembe günü The Washington Post'ta yayımlanan makalesinde Altman, otoriter rejimlerin yapay zeka teknolojisinin bilimsel, sağlık, eğitim ve diğer toplumsal faydalarını kendi güçlerini pekiştirmek için kullanacağını savunmuştu:

"Eğer YZ alanında liderliği ele geçirirlerse, ABD şirketlerini ve diğer ülkelerin şirketlerini kullanıcı verilerini paylaşmaya zorlayacaklar. Kendi vatandaşlarını izlemek için teknolojiyi kullanarak yeni yollar geliştirecekler veya diğer ülkelere karşı kullanmak için yeni nesil siber silahlar oluşturacaklar."

"ABD LİDERLİĞİNDE KÜRESEL BİR KOALİSYONA İHTİYACIMIZ VAR"

Altman, ABD'li yapay zeka şirketlerinin, verileri ve kendilerine ait önemli fikri mülkiyetlerinin çalınmasını önlemek için siber savunma ile veri merkezi güvenliği alanlarındaki geliştirmelerinin önemine dikkati çekti. Yapay zeka teknolojilerinde altyapının önemini vurgulayan Altman, ABD yetkililerinin özel sektör ile işbirliğiyle veri merkezleri ve enerji santralleri için fiziksel altyapı oluşturma çalışmaları düzenlemesi çağrısı da yaptı.

Altman, ABD'nin yapay zeka sistemlerinin küresel inşası için ihracat kontrolleri ve yabancı yatırım kurallarını nasıl uygulayacağına dair netlik kazandırması gerektiğini belirtmesinin ardından, yapay zeka teknolojileri için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) benzeyen bir kuruluşun oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sam Altman, ayrıca yapay zekadan olabildiğince çok insanın faydalanabilmesi için "ABD liderliğinde küresel bir koalisyona ihtiyacımız var." dedi.