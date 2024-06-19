Samanyolu'nun kalbinde gizemli nesne tespit edildi... Hiçbir şeye benzemiyor!

19 Haziran 2024 12:57 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 12:58

Samanyolu Galaksisi, Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu ve yüz milyarlarca yıldızdan oluşan spiral bir galaksi olup, aynı zamanda içinde barındırdığı birçok bilinmeyen ve keşfedilmeyi bekleyen gizemi ile gökbilimciler için oldukça ilgili çekici bir araştırma alanıdır.

Hem evrenin başlangıcına ve oluşum sürecine ışık tutmak hem de keşfedilmeyi bekleyen diğer gizemleri aydınlatmak amacıyla galaksiyi inceleyen bilim insanları, Samanyolu'nun tam merkezinde "ne idiği belirsiz" bir nesne tespit ettiklerini açıkladı.

GİZEMLİ NESNE MİKRODALGA YAYIYOR

Daily Mail'in aktardığına göre, araştırma ekibi nesnenin mikrodalgalar yaydığını tespit etti. Bu durum da, nesnenin çok küçük bir alandan saatte yaklaşık 180 bin kilometre hızla hareket eden toz ve hızlı hareket eden gaz yaydığını düşündürüyor.

Gökbilimciler, nesnenin ne olduğunu henüz belirleyememiş olsa da 'kara delik', 'çöken bir bulut' ya da 'evrimleşmiş bir yıldız' ihtimalleri üzerinde duruyor. Ancak nesnenin özelliklerinin bilinen hiçbir astronomik cisim türüyle uyuşmadığı da belirtiliyor.

ŞİLİ'DEKİ GÖZLEMEVİ TESPİT ETTİ

Araştırmacılar, "Galaksimizin merkezinde milyarlarca yıldız, on milyonlarca Güneş kütlesinde gaz, süper kütleli bir kara delik, Galaksimizin devam eden yıldız oluşumunun onda biri ve yıldız kalıntılarından oluşan geniş bir mezarlık bulunuyor" dedi.

G0.02467-0.0727 olarak etiketlenen nesne, Şili'deki Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Gözlemevi kullanılarak tespit edildi.

Araştırmacılar en akla yatkın açıklamaların orta kütleli bir kara delik ya da tozla örtülmüş bir çift birleşen yıldız olduğunu belirtse de nesnenin her iki tanıma da uymadığını söyledi.

Çalışmanın detayları Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.