Samsung, son amiral gemisi seviyesindeki katlanabilir cihazında hüsran yaşıyor. Bloomberg'e konuşan isimsiz bir şirket sözcüsünün açıklamalarına göre, 2 bin 899 dolar fiyat etiketiyle satılan Galaxy Z TriFold'un üretimi ve satışları tamamen durdurulacak.

Samsung, 3 ay önce çıkardığı Galaxy Z TriFold modelini kaldırıyor: İşte sebebi

HABERİN ÖZETİ Samsung, 3 ay önce çıkardığı Galaxy Z TriFold modelini kaldırıyor: İşte sebebi Samsung, 2.899 dolarlık Galaxy Z TriFold modelinin yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üretimini ve satışlarını durduruyor. Galaxy Z TriFold'un üretimi ve satışları tamamen durdurulacak. Cihazın fiyat etiketi 2.899 dolar. Güney Kore'de 17 Mart itibarıyla ana vatanda son kez stoklara girecek ve ürün şimdiden resmi web sitesinde 'tükendi' olarak işaretlenmiş durumda. Yüksek üretim maliyetleri iptal kararının temel nedeni olarak gösteriliyor. Model, 12 Aralık tarihindeki lansmandan itibaren Güney Kore'de sadece 6 bin adet satılabildi. Üç ekranlı yapının yenilikçi tasarım detayları, markanın diğer katlanabilir cihazlarına entegre edilmesi planlanıyor.

İlk etapta Güney Kore pazarındaki operasyonların yavaşlatılacağı artdından ABD'deki stokların tükenmesiyle cihazın tarihin tozlu sayfalarına karışacağı belirtiliyor. Güney Kore menşeli Dong-A Ilbo gazetesinin yayımladığı rapora göre, model 17 Mart itibarıyla ana vatanında son kez stoklara girecek. Nitekim şirketin resmi web sitesinde ürün çoktan "tükendi" olarak işaretlenmiş durumda.

YALNIZCA 6 BİN ADET SATILABİLDİ

Yüksek üretim maliyetleri, iptal kararının arkasındaki temel neden olarak gösteriliyor. Bileşen fiyatlarındaki artışların, satışlar devam etse dahi şirketin kâr etmesini neredeyse imkansız hale getirdiği bildirildi. Ortadaki tabloya bakıldığında cihazın satış performansının da epey sönük kaldığı vurgulandı.

Sadece Samsung üzerinden doğrudan satışı yapılan model, 12 Aralık tarihindeki lansmandan itibaren Güney Kore'de hepi topu 6 bin adetlik bir hacme ulaşabildi. Rakiplerde ise işler daha farklı ilerliyor. Huawei, kendi üç ekranlı telefonunun ikinci neslini çoktan piyasaya sürdü bile. Orijinal Mate XT Ultimate modeli küresel pazara açıldı. Yeni Mate XTs şimdilik Çin'e özel kalmaya devam ediyor.

Z TRİFOLD'UN MİRASI DİĞER MODELLERE AKTARILACAK

Resmi satışların durdurulmasıyla birlikte, cihazı satın almak isteyenler için geriye yalnızca ikinci el piyasası veya üçüncü taraf satıcılar kalacak.

Şirketin mobil birim yöneticisi Won-Joon Choi, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Z TriFold modelinin yenisinin çıkmayacağını ifade etmişti. Yine de üç ekranlı yapının sunduğu daha geniş panel ve farklı en-boy oranı gibi yenilikçi tasarım detaylarının, zaman içinde markanın diğer katlanabilir cihazlarına entegre edilmesi planlanıyor.