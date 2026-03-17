Samsung, 3 ay önce çıkardığı Galaxy Z TriFold modelini kaldırıyor: İşte sebebi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsung, son amiral gemisi seviyesindeki katlanabilir cihazında hüsran yaşıyor. Bloomberg'e konuşan isimsiz bir şirket sözcüsünün açıklamalarına göre, 2 bin 899 dolar fiyat etiketiyle satılan Galaxy Z TriFold'un üretimi ve satışları tamamen durdurulacak.
İlk etapta Güney Kore pazarındaki operasyonların yavaşlatılacağı artdından ABD'deki stokların tükenmesiyle cihazın tarihin tozlu sayfalarına karışacağı belirtiliyor. Güney Kore menşeli Dong-A Ilbo gazetesinin yayımladığı rapora göre, model 17 Mart itibarıyla ana vatanında son kez stoklara girecek. Nitekim şirketin resmi web sitesinde ürün çoktan "tükendi" olarak işaretlenmiş durumda.
Yüksek üretim maliyetleri, iptal kararının arkasındaki temel neden olarak gösteriliyor. Bileşen fiyatlarındaki artışların, satışlar devam etse dahi şirketin kâr etmesini neredeyse imkansız hale getirdiği bildirildi. Ortadaki tabloya bakıldığında cihazın satış performansının da epey sönük kaldığı vurgulandı.
Sadece Samsung üzerinden doğrudan satışı yapılan model, 12 Aralık tarihindeki lansmandan itibaren Güney Kore'de hepi topu 6 bin adetlik bir hacme ulaşabildi. Rakiplerde ise işler daha farklı ilerliyor. Huawei, kendi üç ekranlı telefonunun ikinci neslini çoktan piyasaya sürdü bile. Orijinal Mate XT Ultimate modeli küresel pazara açıldı. Yeni Mate XTs şimdilik Çin'e özel kalmaya devam ediyor.
Resmi satışların durdurulmasıyla birlikte, cihazı satın almak isteyenler için geriye yalnızca ikinci el piyasası veya üçüncü taraf satıcılar kalacak.
Şirketin mobil birim yöneticisi Won-Joon Choi, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Z TriFold modelinin yenisinin çıkmayacağını ifade etmişti. Yine de üç ekranlı yapının sunduğu daha geniş panel ve farklı en-boy oranı gibi yenilikçi tasarım detaylarının, zaman içinde markanın diğer katlanabilir cihazlarına entegre edilmesi planlanıyor.