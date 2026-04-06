Samsung açıkladı: Sektörde zam yağmuru yaşanacak

Samsung, beklentilerin aksine DRAM fiyatlarını ikinci çeyrekte ortalama yüzde 30 artırdı. Yılın ilk çeyreğinde yaşanan yüzde 100’lük sıçramanın ardından gelen bu karar, bellek piyasasında yükselişin sürebileceğine işaret ediyor.

Bellek sektöründe son haftalarda sıkça konuşulan bir senaryo vardı: DRAM fiyatlarında sert bir düşüş. Ancak sektörün en büyük oyuncularından Samsung bu beklentiyi tersine çevirdi.

Şirket, 2026’nın ikinci çeyreği için DRAM fiyatlarını ortalama yüzde 30 oranında artırma kararı aldı. Üstelik bu artış, yılın ilk üç ayında yaşanan yüzde 100’lük fiyat sıçramasının hemen ardından geldi.