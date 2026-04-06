Samsung açıkladı: Sektörde zam yağmuru yaşanacak

Serhat Yıldız
06.04.2026
17:34
06.04.2026
17:34
Samsung, beklentilerin aksine DRAM fiyatlarını ikinci çeyrekte ortalama yüzde 30 artırdı. Yılın ilk çeyreğinde yaşanan yüzde 100’lük sıçramanın ardından gelen bu karar, bellek piyasasında yükselişin sürebileceğine işaret ediyor.

Bellek sektöründe son haftalarda sıkça konuşulan bir senaryo vardı: DRAM fiyatlarında sert bir düşüş. Ancak sektörün en büyük oyuncularından Samsung bu beklentiyi tersine çevirdi.

Şirket, 2026’nın ikinci çeyreği için DRAM fiyatlarını ortalama yüzde 30 oranında artırma kararı aldı. Üstelik bu artış, yılın ilk üç ayında yaşanan yüzde 100’lük fiyat sıçramasının hemen ardından geldi.

ZAM SADECE TEK BİR ÜRÜNÜ KAPSAMIYOR

Güney Kore kaynaklı bilgilere göre Samsung, DRAM ürünlerini çeyrek bazda yaklaşık yüzde 30 daha yüksek fiyatla tedarik etmeye başladı.

Üstelik artış yalnızca belirli bir bellek türüyle sınırlı değil. Yapay zekâ sistemlerinde kritik rol oynayan HBM (High Bandwidth Memory) çözümlerinden, sunucu ve bilgisayarlarda kullanılan DRAM modüllerine, hatta akıllı telefonlardaki bellek bileşenlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bu zamdan etkileniyor.

Bu kararın ardından gözler doğal olarak diğer üreticilere çevrildi. Sektör kaynaklarına göre SK hynix ve Micron gibi dev üreticilerin de benzer fiyat artışlarına gitmesi bekleniyor.

AKILLI TELEFON FİYATLARINI DA ETKİLEYEBİLİR

Bellek fiyatlarındaki artışın en sert hissedildiği alanlardan biri ise akıllı telefon pazarı.

Analizlere göre günümüzde giriş seviyesindeki bir akıllı telefonun maliyetinin yaklaşık yüzde 35’i DRAM, yüzde 19’u ise NAND bellekten oluşuyor. Başka bir deyişle, yalnızca bu iki bileşen cihaz maliyetinin yüzde 54’ünü oluşturuyor.

Dolayısıyla bellek fiyatlarındaki yükseliş, telefon üreticileri için ciddi bir maliyet baskısı anlamına geliyor.

BELLEK FİYATLARI ÜÇ KATINA ÇIKTI

SemiAnalysis verileri de piyasadaki hareketi doğruluyor. Hâlihazırda 10 dolar/GB seviyesinde bulunan LPDDR5 bellek fiyatları, 2025’in ilk çeyreğinden bu yana üç katına kadar yükseldi.

Üstelik sektör analizleri, fiyat artışlarının burada durmayabileceğini gösteriyor. Mevcut tahminlere göre bellek fiyatlarının 2027 yılına kadar da çift haneli oranlarda yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

