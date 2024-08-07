Samsung, akıllı telefonlar için 'tırnak kadar ince' bellek çipi tanıttı

07 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:12

Galaxy AI özellikleri Türkiye'de çok popüler iki Samsung telefona geliyor

Galaxy AI özellikleri Türkiye'de çok popüler iki Samsung telefona geliyor

Samsung, dünyanın en ince LPDDR5X DRAM çipini tanıttı. Sadece 0.65mm inceliğinde olan bu çip, bir tırnak kadar ince olup, genellikle cihaz üzerinde yapay zeka işlemcisine (NPU) sahip olan üst düzey akıllı telefonlarda kullanılması hedefleniyor.

SAMSUNG'UN YENİ BELLEK ÇİPİ, SINIFINDA DÜNYANIN EN İNCESİ

Samsung'un en yeni LPDDR5X DRAM çipi, 12nm sınıfındaki dünyanın en ince çipi olma özelliğini taşıyor. 12GB ve 16GB kapasitelerde sunulan bu çip, her biri iki "LPDDR DRAM" içeren dört katmanlı bir yapıya sahip olarak bulunuyor.

İnce profili sayesinde mobil cihazlarda daha fazla alan sağlayarak, daha iyi bir termal tasarıma olanak tanıyan bu yeni bellek yongası, Samsung'dan gelen bilgilere göre, önceki nesil LPDDR5X çipine kıyasla ısı direncini yüzde 21.2 oranında artırıyor.

Samsung, çipin yüksekliğini minimize etmek için baskılı devre kartı (PCB), epoksi kalıplama bileşiği (EMC) ve sırt yüzeyi işlem sürecini optimize etti.

Şirket, yeni çipini yakında akıllı telefon üreticilerine tedarik etmeye başlayacağını ve gelecekteki mobil cihazlar için 24GB (6 katmanlı) ve 32GB (8 katmanlı) LPDDR DRAM yongaları üretmeye başlayacağını da duyurdu.

Samsung'un Bellek Ürün Planlama ekibinin Başkan Yardımcısı YongCheol Bae, yaptığı açıklamada Samsung'un LPDDR5X DRAM'inin yalnızca üstün LPDDR performansı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda ultra kompakt bir pakette gelişmiş termal yönetim de sunarak, yüksek performanslı cihaz içi yapay zeka çözümleri için yeni bir standart belirlediğini savundu.

YongCheol Bae, "Düşük güçlü DRAM pazarının gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunarak müşterilerimizle yakın iş birliği içinde sürekli yenilik yapmaya kararlıyız." diye de ekledi.