Samsung, Apple Vision Pro rakibi sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı: Project Mohaan XR

13 Aralık 2024 09:45 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:46

Samsung, Google'ın yeni Android XR platformunu temel alan "Project Mohaan" kod adlı genişletilmiş gerçeklik başlığını tanıttı. Android XR işletim sistemi sayesinde, cihaz Play Store'daki mobil ve tablet uygulamalarıyla uyumlu olacak ve sürükleyici bir deneyim sunacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung​, Google​'ın sanal gerçeklik​ cihazları için özel olarak geliştirdiği "Android XR" (XR; Extended Reality - Genişletilmiş Gerçeklik anlamına geliyor) platformunu temel alan yeni başlığını tanıttı. "Project Mohaan" kod adıyla duyurulan başlık, önümüzdeki yıl satın alınabilecek olsa da bazı özellikleri şimdiden belli oldu.

SAMSUNG'UN ANDROİD XR CİHAZI: PROJECT MOHAAN

Google, AI özelliklerini desteklemek için perşembe günü yeni bir Android tabanlı XR platformu başlattığını duyurdu. Şirket, "Android XR" olarak adlandırılan bu yeni işletim sisteminin, sanal gerçeklik başlıkları ve gözlükleri dahil olmak üzere farklı cihazlarda uygulama geliştirmeyi destekleyeceğini belirtti.

Şirket, Android XR'ın ilk geliştirici önizlemesini perşembe günü yayınladığını ve bunun da halihazırda ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity ve OpenXR gibi mevcut araçları desteklediğini söyledi.

Geçtiğimiz yılın başlarında Samsung, Google ve Qualcomm, bir sanal gerçeklik cihazı üretmek için ortaklık kurduklarını duyurmuştu. Duyurunun ardından Google ve Samsung arasında projenin kontrolü konusunda bir güç mücadelesi yaşandığına dair haberler ortaya çıktı. Temmuz ayında Business Insider, cihazın lansmanının ertelendiğini bildirdi.

Google, kulaklığın tamamen sürükleyici bir deneyim arasında kolayca geçiş yapabileceğini ve gerçek dünya ortamının üzerine içerik ekleyebileceğini belirtti. Ayrıca, kullanıcılar Gemini ile cihazı kontrol edebilecek ve baktıkları uygulama ve içerik hakkında sorular sorabilecekler.

ANDROİD UYGULAMALARIYLA UYUMLU ÇALIŞACAK

Google, Android XR işletim sistemi Android tabanlı olduğu için Play Store'daki çoğu mobil ve tablet uygulamasının otomatik olarak uyumlu olacağını söyledi. Bu da, Android XR ile çalışan herhangi bir cihazı satın alan herkesin "Android XR Play Store" aracılığıyla zaten bir kütüphane dolusu uygulamaya sahip olacağı anlamına geliyor.