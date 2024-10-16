Samsung 'Ayarlar' menüsünü bitiriyor! Yapay zeka her şeyi sizin yerine yapacak!

16 Ekim 2024 15:12 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:12

Samsung, Galaxy AI teknolojisiyle akıllı telefonlarda manuel ayar yapma ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Gelişmiş yapay zeka ve Bixby entegrasyonu sayesinde cihazlar, kullanıcının ayarlar menüsüne girmesine gerek kalmadan her şeyi kendisi yapacak.

Bu yılın başlarında, Samsung​ ilk Galaxy AI​ akıllı telefonu olan Galaxy S24​'ü piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekti. Şirketin yapay zeka​ destekli özellikler paketi, hem eğlenceli hem de verimliliği artırıyor. Ancak Samsung bunlarla yetinmek istemiyor. Şirket gelecekteki telefonlarda ayarlar​ menüsüne ihtiyaç kalmayacak kadar iyi bir Galaxy AI deneyimi sunmak istiyor.

AYARLARA GİRMEYE GEREK KALMAYACAK

ETNews'in haberine göre, Samsung kullanıcıların telefonlarındaki ayarları manuel olarak yapmalarına gerek kalmadan cihazlarını kullanmalarını sağlayacak yeni yapay zeka özellikleri üzerinde çalışıyor. Bahse konu olan teknoloji, klavye ve kamera gibi "dokunma noktalarının" performansını geliştirerek, kullanıcıların neye ihtiyaç duyduğunu önceden tahmin edebilecek.

Bu özellik, Samsung'un One UI yazılımını kullanan akıllı televizyonlarında gördüğümüz bir özelliğe benziyor. Samsung'un TV'lerin yeni yazılımı, uzaktan kumandadaki ayarlar düğmesine bastığınızda sık kullanılan menü öğelerini gösteriyor ve böylece istediğiniz ayarlara ulaşmak için alt menüler arasında gezinmek zorunda kalmıyorsunuz.

GELİŞMİŞ BIXBY, GALAXY AI'IN KALBİNDE

Bu arada Samsung'un planları arasında, büyük dil modelleri (LLM) ile güçlendirilmiş yeni Bixby sürümü de mevcut. Yapay zeka destekli dijital asistanın yeni versiyonu, karmaşık cümleleri ve birden fazla komut içeren sesli komutları anlayabilecek kapasitede olacak. Şu anda bazı üst düzey Bespoke serisi ev aletlerinde mevcut olan bu teknoloji, yakın gelecekte Galaxy cihazlara da entegre edilecek.

Yeni Bixby, sadece birkaç ayarı değiştirmekle kalmayacak. Kullanıcıların telefon kullanım alışkanlıklarını öğrenerek, gelecekte ne yapmak istediklerini önceden tahmin edebilecek bir yapıya sahip olacak. Bu sayede kullanıcı, sadece Bixby'ye istediği ayarı söyleyerek işlemi gerçekleştirebilecek.