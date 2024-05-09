Samsung çalışmalara başladı: Android 15 tabanlı One UI 7 resmen geliyor

09 May 2024 13:29 - Güncelleme : 09 May 2024 13:29

Android 15 (One UI 7) alacak Samsung telefonlar ve tabletler belli oldu

Android 15 (One UI 7) alacak Samsung telefonlar ve tabletler belli oldu

Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 15, şu anda Google Pixel telefonlarla sınırlı olsa da test sürecinde bulunuyor. Birkaç gün sonra yapılacak Google I/O 2024 etkinliğinde resmen tanıtılacak olan mobil cihaz güncellemesine Samsung da hazırlanmaya başladı.

Güney Koreli teknoloji devi, Android 15'in üzerinden geliştirdiği One UI 7 kullanıcı arayüzünü test etmeye başladı. Bu konuda paylaşılan bilgilere göre, Galaxy S24 serisi akıllı telefon kullanıcıları çok yakında One UI 7 beta sürümüne katılım sağlayabilecekler.

SAMSUNG, ANDROID 15 (ONE UI 7) TESTLERİNE BAŞLADI

Wccftech sitesinin haberine göre, S928BXXU2BXE2 sürüm numarasına sahip yeni bir ürün yazılımı Galaxy S24 Ultra üzerinde test ediliyor. Her ne kadar Android 15 - One UI 7 olduğu açıkça belirtilmese de haberde, başka bir sürüm ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

Bahsi geçen yazılımın henüz kullanıma sunulmadığını ve indirmenin bir yolunun olmadığını belirtmekte fayda var. Bu sadece Samsung'un yürüttüğü bir test sırasında görüntülendi.

ANDROID 15 ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR

Android 15, Samsung Galaxy S24 serisine kesin olarak gelecek. Bununla birlikte, Samsung'un güncelleme programına göre Galaxy S23 serisi (FE dahil), Galaxy S22 serisi, Galaxy S21 serisi (FE dahil) modelleri de One UI 7 alacak cihazlar arasında yer alıyor.