Samsung duyurdu: Güvenlik açığı bulan 1 milyon dolar kazanacak

07 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:23

Samsung'un dünya çapında milyarlarca kullanıcısı var. Yazılımındaki bir güvenlik açığı önemli hasara neden olma potansiyeline sahip, bu nedenle şirket hataların kötü aktörlerce istismar edilmeden önce giderilmesini sağlamak amacıyla büyük yatırımlar yapıyor.

Pek çok büyük şirket gibi Samsung da, güvenlik açıklarını ortaya çıkaran etik hackerlara para ödülü dağıttığı bir hata ödül programı yürütüyor. Güney Koreli üretici bu program kapsamındaki maksimum ödül miktarını 1 milyon dolara yükseltti.

SAMSUNG, 7 YILDA 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL DAĞITTI

Samsung, 2017 yılında başlattığı "Mobil Güvenlik Ödülleri Programı" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon dolar ödül dağıttığını açıkladı.

Şirketin yayınladığı ilk yıllık raporuna göre, sadece 2023 yılında 113 araştırmacıya toplam 827 bin 925 dolar ödendi. Bu kapsamda en yüksek ödül, uzaktan saldırı potansiyeli taşıyan güvenlik açıklarını bulan TASZK Security Labs'a verilen 57 bin 190 dolar oldu.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki Samsung her güvenlik açığı veya hata raporunu kabul etmiyor. Ödül programı kapsamına giren hizmetler şu şekilde listeleniyor:

Yüksek ayrıcalıklı hedeflerde keyfi kod yürütme

Tam kullanıcı verisinin çıkarılması

Cihazların kilidini kırma

Keyfi uygulama yükleme

Cihazın koruma sistemini delme

Bu açıkları bulan araştırmacılar, ödül programı kapsamında 1 milyon dolara kadar para kazanabilecek. Ayrıca yetkisiz kaynaklardan uygulama yüklemelerini önlemek için sunulan bir özellik olan Auto Blocker'ı aşabilenler de ödül olarak 100 bin dolara kadar kazanacak.