Samsung, elektrikli araçlar için 9 dakikada tam şarj olan batarya üretti

30 Temmuz 2024 17:46 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:46

Elektrikli araçlar son yıllarda büyük gelişmeler kaydetti. Artık her türlü şekil ve boyutta elektrikli araç bulunabiliyor: hatchback, kamyonet, SUV, sedan ve daha fazlası.

Ayrıca şarj altyapısının gelişmesiyle birlikte uzun yolculuklar da çok daha kolay hale geldi. Ancak elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri "şarj süresi" olarak kalmaya devam ediyor.

SAMSUNG, ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN 965 KM MENZİLLİ BATARYA ÜRETTİ

Samsung, bu soruna bir çözüm sunmak amacıyla önemli bir adım attı. SamMobile'ın aktardığına göre şirket, geliştirdiği yeni katı hal bataryasıyla 600 mil (yaklaşık 965 kilometre) menzil sağlayabilecek. Üstelik bu batarya sadece 9 dakikada tamamen şarj olabiliyor.

Bu özellik sayesinde elektrikli araçların şarj sürelerinin önemli ölçüde kısalarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesinin sağlanacağı değerlendiriliyor.

BATARYA ÖMRÜ 20 YIL

Samsung'dan gelen bilgilere göre bu yeni katı hal bataryasının ömrü tam 20 yıla kadar çıkabiliyor. Bu da elektrikli araçların kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatacak bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Güney Koreli üretici, batarya hücrelerini altı aydan uzun bir süredir çeşitli otomobil üreticileriyle test ediyor. Resmi isimler açıklanmamış olsa da, Hyundai ve General Motors gibi büyük markalarla iş birliği yapıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İLK MODELLER 2027'DE PİYASADA

Samsung'un açıklamasına göre, yeni katı hal bataryalarla donatılmış ilk elektrikli araçlar 2027 yılında piyasaya sürülecek. Ancak yeni bataryaların maliyeti oldukça yüksek olduğu için başlangıçta sadece "süper premium" olarak nitelendirilen elektrikli araçlarda kullanılacak.