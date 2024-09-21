Samsung, elektrikli araçlar için yeni bataryayı tanıttı: 20 dakikada yüzde 80 şarj!

21 Eylül 2024 14:29 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 14:30

Samsung SDI, Hannover'deki IAA Transportation 2024 etkinliğinde LFP-plus bataryasını tanıtarak elektrikli araçlar için daha uzun menzil ve hızlı şarj imkanı sundu. Bu yeni batarya, yüzde 10 daha fazla enerji yoğunluğu ile 20 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine sahip. Önemli bir özelliği daha var!

Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation 2024 etkinliğinde, Samsung SDI, ticari elektrikli araçlar​ için batarya teknolojilerini sergiledi. Şirketin tanıttığı en dikkat çekici yenilik, LFP-plus bataryası oldu. Bu yeni batarya, hem olağanüstü menzil hem de hızlı şarj yetenekleriyle dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN MENZİL SORUNUNU AZALTACAK HAMLE

LFP-plus bataryası, önceki modellere göre yüzde 10 daha fazla enerji yoğunluğu sunarak ticari araçların daha uzun mesafeler kat etmesine olanak tanıyor. Örneğin bu bataryayı kullanan bir teslimat aracı, Hannover ile Frankfurt arasında 1.400'den fazla gidiş-dönüş yapabiliyor. İki şehir arasındaki mesafe yaklaşık 350 kilometre.

Samsung SDI Başkanı ve CEO'su Yoon-ho Choi, "Samsung SDI, farklılaştırılmış teknolojik yeteneklere dayanarak elektrikli araç pazarında lider olmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

BATARYA, HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİNE SAHİP

LFP-plus bataryasının sunduğu hızlı şarj teknolojisi, aracı sadece 20 dakikada yüzde 80 oranında şarj etme kapasitesine sahip. Bu özellik, ticari filoların durma süresini önemli ölçüde azaltarak operasyonel verimliliği artırmayı vaat ediyor. Bataryanın en önemli özelliklerinden biri de, No Thermal Propagation teknolojisi, aşırı ısınma gibi termal sorunları önleyerek güvenliği artırması.

Geliştirmenin tamamlanmasıyla birlikte şirket, seri üretim ve yaygın benimseme için zemin hazırlayarak birden fazla müşteriyle aktif olarak çalışıyor. Choi, "En yüksek kalitede ve güvenlik garantili akü ürünleri sunmak için dünyanın dört bir yanındaki büyük müşterilerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.