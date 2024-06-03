Samsung, eski akıllı saatlerini desteklemeyi bıraktı: İşte etkilenen modeller
Samsung, bir zamanlar kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemini cep telefonları ve akıllı saatlerde kullanarak teknoloji dünyasında dikkat çekmişti. Şirket, 30 Eylül 2025 itibarıyla bu işletim sistemine sahip akıllı saatlerini desteklemeyi bırakıyor.
Çoğu kişi bilmese de Samsung, Android ve iOS gibi kendi işletim sistemine sahip. Güney Koreli şirket, Tizen OS'u bir zamanlar cep telefon modellerinde ve akıllı saat modellerinde kullanıyordu ancak daha sonra Android ve Wear OS'u tercih etmeye karar vermişti.
Tizen, Samsung'un Google ile ortaklaşa geliştirdiği hibrit işletim sistemini taşıyan Galaxy Watch 4'ten itibaren kullanılmıyor. Bu sistem Wear OS'tan güç alıyor ancak Samsung bunu One UI Watch olarak adlandırıyor.
Android Authority'nin haberine göre, Reddit'te bir kullanıcı, Samsung'un 30 Eylül 2025 yılından itibaren Tizen OS'u kullanımdan kaldırmayı planladığını kullanıcılara bildirmeye başladı.
GALAXY STORE'DAN İÇERİK İNDİRİLEMEYECEK
Galaxy Store'dan yeni Tizen Watch içeriğinin engellenmesini de içeren değişiklikler bugün gerçekleşmeye başlayacak. Samsung, bu saatle ilgili hizmetlerin Galaxy Store dışında her yerde duracağını belirtti.
Tizen işletim sistemine sahip akıllı saatler ve telefonlar arasında; Galaxy Watch modelleri, Active 1/2, Samsung Z3/Z1/Z4 gibi modeller yer alıyor. Platform ayrıca Samsung'un akıllı televizyonlarında da hayat buluyor.