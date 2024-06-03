Samsung, eski akıllı saatlerini desteklemeyi bıraktı: İşte etkilenen modeller

03 Haziran 2024 13:50 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 13:50

Çoğu kişi bilmese de Samsung, Android ve iOS gibi kendi işletim sistemine sahip. Güney Koreli şirket, Tizen OS'u bir zamanlar cep telefon modellerinde ve akıllı saat modellerinde kullanıyordu ancak daha sonra Android ve Wear OS'u tercih etmeye karar vermişti.

Tizen, Samsung'un Google ile ortaklaşa geliştirdiği hibrit işletim sistemini taşıyan Galaxy Watch 4'ten itibaren kullanılmıyor. Bu sistem Wear OS'tan güç alıyor ancak Samsung bunu One UI Watch olarak adlandırıyor.

Android Authority'nin haberine göre, Reddit'te bir kullanıcı, Samsung'un 30 Eylül 2025 yılından itibaren Tizen OS'u kullanımdan kaldırmayı planladığını kullanıcılara bildirmeye başladı.

GALAXY STORE'DAN İÇERİK İNDİRİLEMEYECEK

Galaxy Store'dan yeni Tizen Watch içeriğinin engellenmesini de içeren değişiklikler bugün gerçekleşmeye başlayacak. Samsung, bu saatle ilgili hizmetlerin Galaxy Store dışında her yerde duracağını belirtti.

Tizen işletim sistemine sahip akıllı saatler ve telefonlar arasında; Galaxy Watch modelleri, Active 1/2, Samsung Z3/Z1/Z4 gibi modeller yer alıyor. Platform ayrıca Samsung'un akıllı televizyonlarında da hayat buluyor.