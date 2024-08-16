Samsung Galaxy A06, aşırı uygun fiyatı ile tanıtıldı

16 Ağustos 2024 17:42 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:42

Yıkıyoruz ama boşuna! Evdeki lavabolarla ilgili korkutan bilimsel araştırma

Yıkıyoruz ama boşuna! Evdeki lavabolarla ilgili korkutan bilimsel araştırma

Samsung, giriş segmentindeki yeni akıllı telefonu Galaxy A06'yı resmen tanıttı. Yapılan duyuruyla birlikte Galaxy A06'nın önümüzdeki hafta satışa çıkacağı açıklandı. Galaxy A05'in izinden giden Galaxy A06, büyük yenilikler sunmasa da bazı dikkat çekici özelliklerle geliyor.

SAMSUNG GALAXY A06 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MediaTek Helio G85 işlemcisini kullanan Galaxy A06, 4GB veya 6GB RAM + 64GB ve 128GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. 50 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip telefon, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryası ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Önceki modelde olduğu gibi, yeni Galaxy A06 da 6.7 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Ancak Samsung bu kez ekranın yenileme hızını 60Hz'den 90Hz'e çıkararak, daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Galaxy A06'nın bir diğer dikkat çeken özelliği, Key Island çerçeve stiline sahip yeni tasarımı. Akıllı telefon Vietnam'da 22 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında satışa sunulacak. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

SAMSUNG GALAXY A06 FİYATI

Galaxy A06, yurt dışı fiyatlarına bakıldığında 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip modelini yaklaşık 127 dolara satışa sunuyor. Ek olarak 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modeli yaklaşık 151 dolara kullanıcılara sunuyor. Her iki fiyat da dolar bazında oldukça uygun.

Samsung, Galaxy A06'nın yapay zeka destekli özellikleri ve Circle to Search gibi yeni nesil özelliklere sahip olup olmayacağına ilişkin bir şey söylemedi. Bu nedenle bu özelliklerin, daha üst segment Galaxy A serisi gibi modellerle sınırlı kalacağı düşünülüyor.