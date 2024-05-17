Samsung Galaxy akıllı telefonların az bilinen 8 özelliği

17 May 2024 16:16 - Güncelleme : 17 May 2024 16:16

İster yapay zeka destekli bir Galaxy S24, ister Galaxy Z Flip 5 gibi kapaklı bir telefon, ister Galaxy A55 gibi orta-üst seviye bir telefona sahip olun, daha önce hiç duymadığınız çok sayıda gizli özellik ve ipucu olabilir.

Bir görüntüdeki nesneleri doğrudan kaldırmaktan, yapay zeka ile yansımaları silmeye, yan düğmeleri özelleştirmekten avuç içi hareketleriyle ekran görüntüsü çekmeye kadar pek çok kişinin ilk defa öğreneceği sayısız özellik bulunmakta. Rehberimizde bunlar arasından dikkate değer olanlara yer verdik.

SES VEYA EL HAREKETİYLE SELFİE ÇEKİN

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte selfie'ler günlük hayatımızın çok önemli bir parçası haline geldi. Kimileri otobüste, okulda hatta özel alanlarda bile selfie çekerken, kimileri ayda yılda bir çekmeyi tercih ediyor; iki tarafın da ortak noktası, şu ya da bu şekilde selfie'ler hayatının bir parçası oluyor.

Eğer bir Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcısıysanız selfie çekmenin çok pratik bir yöntemi bulunuyor. Bunu kullanmak için yapmanız gereken tek şey; Kamera uygulamasını açmak ve "Ayarlar" bölümüne girmek. Daha sonra "Sesli komutlar" ve "Avuç içi" seçeneklerini aktifleştirmelisiniz.

Bunu yaptıktan sonra deklanşörü etkinleştirmek için "Gülümse", "Çek" gibi komutlar vermeniz yeterli oluyor. Bu özellik hem arka hem de ön kameralarda çalışıyor. Benzer şekilde "Video kaydet" diyerek de kayıt yapabiliyorsunuz.

BİLGİLERİNİZİ MERAKLI GÖZLERDEN KORUYUN

Hayatınızda ilk defa Samsung telefon kullanacaksanız, telefonun kendi gizli kasası olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. "Güvenli Klasör" olarak adlandırılan bu özellik, meraklı gözlerden korumak için uygulamalarınızı veya dosyalarınızı saklayabileceğiniz ayrı bir alan oluşturuyor.

Kullanmaya başlamak için, "Ayarlar" uygulamasını açtıktan sonra "Güvenlik" bölümüne girin ve ardından "Güvenli Klasör" seçeneğini bulun. Bunun ardından, belirlediğiniz bir güvenlik yöntemiyle korumak için verilerinizi bu bölüme taşıyabilirsiniz.

TEK TUŞLA TELEFONUNUZU HIZLANDIRIN

Eğer telefonunuzun performanslı olmadığından ya da uygulamalarınızın açılış hızının yavaşladığından şikayet ediyorsanız, bu sorunu çok basit bir ipucu ile çözebilirsiniz.

Android'in geliştirici menüsündeki seçenekleri değiştirerek telefonunuzu veya tabletinizi hızlandırmanın bir yolu olsa da Samsung benzer bir özelliği doğrudan yazılımının içine yerleştirdi.

Bu özelliği etkinleştirmek için "Ayarlar"ı açın, "Erişilebilirlik" bölümüne girin ve "Görünürlük Geliştirmeleri"ne dokunun. Ardından "Animasyonları Kaldır" seçeneğini aktifleştirin. Eğer beklediğiniz gibi çalışmazsa aynı bölümden devre dışı bırakabilirsiniz.

FOTOĞRAFTAKİ NESNEYİ HIZLI KOPYALAYIN

En az One UI 5.1 sürümünü kullanıyorsanız, bir fotoğraftaki nesneyi hızlı bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, nesneye dokunup basılı tutmak ve "Kopyala" seçeneğine dokunmak. Nesneyi yeni bir görüntü olarak kaydetmeyi de seçebilirsiniz.

EKRANA DAHA FAZLA UYGULAMA SIĞDIRIN

Ana ekranınızda veya uygulama çekmecenizde daha fazla alana ihtiyacınız olduğunda buraya yerleştirebileceğiniz uygulama miktarını kolayca artırabilirsiniz.

Ana ekranda iki parmağınızla sıkıştırarak "Ana ekran ayarları" menüsünü açın ve ardından "Ayarlar"a dokunun. Daha sonra "Ana ekran ızgarası" veya "Uygulamalar ekranı ızgarası" öğesine dokunun ve bunları uygun gördüğünüz şekilde yeniden boyutlandırın.

ARAMAK VEYA MESAJ ATMAK İÇİN KAYDIRIN

Adres defterinizdeki bir kişiye mesaj göndermek için sola kaydırabilir veya aramak için sağa kaydırabilirsiniz. Samsung Galaxy telefonlarda uzun süredir var olan bu özelliği birçok kişi bilmiyor.

YAN DÜĞMEYİ ÖZELLEŞTİRİN

Telefonunuzun yan düğmesinin sadece ekranı kilitlemeye yaramadığını biliyor muydunuz? Samsung cihazınızın yan düğmesini özelleştirerek, standart kontrollerin yanı sıra yeni işlevler ve kısayollar ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için "Ayarlar"ı açın ve "Gelişmiş özellikler"i seçin, ardından "Yan düğme"ye dokunun.

ÇİFT DOKUNARAK EKRANI AÇIN VE KAPATIN

Yine birçok Samsung kullanıcısının bilmediği bir özellik: Telefonunuzu güç tuşuna basmadan hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak istiyorsanız, uyandırmak veya kapatmak için ekrana iki kez dokunabilirsiniz. Bu özellik, eliniz ıslak olduğu için telefonu elinize alamadığınız durumlarda kullanışlı olabilir.