Samsung, Galaxy Book4 Edge dizüstü bilgisayarını tanıttı: Copilot+ PC ile uyumlu

21 May 2024 13:06 - Güncelleme : 21 May 2024 13:06

Teknoloji devi Microsoft, yapay zekayı dizüstü bilgisayarlara entegre edeceği "Copilot+ PC" markasını duyurduktan sonra, dizüstü bilgisayar üreticileri peş peşe kendi ürünlerini tanıttılar.

ASUS ve Dell'in ardından Samsung da Galaxy Book4 serisiyle bu trende katıldı. Güney Koreli şirketin "Mobile ile PC arasındaki boşluğu dolduracak bir ürün" olarak nitelendirdiği Galaxy Book4 Edge, S24 Ultra'daki Galaxy AI özelliklerini 'Link to Windows' ile dizüstüne getiriyor.

GALAXY BOOK4 EDGE ÖZELLİKLERİ

14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğiyle piyasaya çıkacağı duyurulan Galaxy Book4 Edge, Windows 11'in ev kullanıcılarına özel Home sürümüyle çalışıyor.

120Hz yenileme hızında çalışan, 500 nit parlaklık sunan 16:10 formatındaki AMOLED 3K (2880x1800) ekran ile kullanıcılara hitap eden dizüstü bilgisayar, Snapdragon X Elite işlemcisinden gücünü alıyor. Henüz çok yaygınlaşmamış olan Wi-Fi 7 protokolü de önemli özellikler arasında duruyor.

Galaxy Book4 Edge, 18 Haziran 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak. Bugünden itibaren ön sipariş aşaması başlayan üründe minimum 1.349 dolar fiyat belirledi. Tüm fiyatlandırma şu şekilde:

Galaxy Book4 Edge 16 inç, X1E-84-100 işlemcili: 1.749,99 dolar

Galaxy Book4 Edge 16 inç, X1E-80-100 işlemcili: 1.449,99 dolar

Galaxy Book4 Edge, 14 inç, X1E-80-100 işlemcili: 1.349,99 dolar