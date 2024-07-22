Samsung, Galaxy Buds 3 için özür diledi! Alanlara para iadesi yapılacak

22 Temmuz 2024 15:19 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:20

Samsung telefonların uydu bağlantısı özelliği doğrulandı: Ama büyük bir sorun var!

Samsung telefonların uydu bağlantısı özelliği doğrulandı: Ama büyük bir sorun var!

Samsung, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Buds 3 kablosuz kulaklık serisinin kalitesiyle ilgili yaşanan tartışmalardan dolayı özür diledi. Şirket, benzer durumların tekrarlanmaması adına ürünü değiştirme ve geri ödeme yapma sözü verdi.

GALAXY BUDS 3'Ü SATIN ALANLARA PARA İADESİ HAKKI TANINDI

Samsung, yaptığı yazılı açıklamada Galaxy Buds 3 serisinin ön satışına ilgi gösteren müşterilerine teşekkür ettiğini belirterek, "Bazı ürünlerde ortaya çıkan kalite sorunları için derin özür dileriz" ifadesini kullandı.

Samsung'un açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Satın aldığınız üründen rahatsızlık duymanız durumunda yakındaki bir servis merkezinden değişim veya para iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Benzer şeylerin tekrarlanmaması için, kulaklığı satışa sunmadan önce tüm süreçleri dikkatlice kontrol ederek elimizden geleni yapacağız."

SAMSUNG GALAXY BUDS 3'ÜN KULAK UCU YIRTILIYOR İDDİASI

Samsung, 10 Temmuz'da Paris'te Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'yu tanıtmıştı. Ürünü satın alan kullanıcılar, kauçuktan yapılmış kulak ucunun kalitesizliğinden şikayet etti, çekildiğinde yırtıldığını öne sürdü.

Cihazın kutusundan ek yedek kulak uçları çıkıyor ancak bu uçlar, sorunu ne yazık ki tamamen çözmüyor. Çünkü ek kulak uçları farklı boyutlarda olduğundan, tüketicilerin çoğu bu şekilde memnun kalmış değil ve bir değişim kaçınılmaz oluyor.