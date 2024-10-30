'Samsung Galaxy' için veda vakti geldi! Yılların serisinin yeni ismi belli oldu

30 Ekim 2024 16:53 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:57

Samsung, 2026 itibarıyla Galaxy S serisinin adlandırma stratejisinde önemli değişiklikler yapacak. İddialara göre şirket, premium segmentindeki telefonlarından "Galaxy" takısını kaldıracak. Güney Koreli üreticinin kullanmayı planladığı yeni isim de şimdiden belli oldu.

Samsung, Galaxy S serisinin geleceğinde radikal bir değişiklik yapmayı değerlendiriyor. Son dönemde yayılan iddialara göre Samsung, premium telefonlarını Galaxy markasından ayırarak tamamen yeni bir isimlendirme politikası benimseyecek. Yani, en üst düzey akıllı telefonlarında 'Galaxy' ismine veda ederek daha farklı bir markayla kullanıcılarına sunacak.

YENİ BİR MARKA GELİYOR

X'te "Jukanlosreve" isimli sızıntı kaynağı, Güney Kore medyasından gelen bilgilere dayanarak, Samsung'un "premium segmenti Galaxy markasından ayıracak yeni bir marka oluşturmayı" gündemine aldığını iddia etti.

"PRO" TAKISININ GELMESİ, GÜÇLÜ BİR İHTİMAL

Uzun süredir devam eden Note serisi isminin geri dönmesi ihtimali daha önce gündeme gelmiş olsa da, yeni raporlar Samsung'un "Note" ismi yerine "Pro" gibi daha iyi bir adlandırmayı tercih edebileceğini ortaya koyuyor. Böylece firma, akıllı telefonlarının adlandırmasını Apple ve Google gibi rakiplerinin premium modelleriyle daha uyumlu hale getirmiş olacak.

Samsung'un özellikle Ultra etiketini mi kaldırmayı düşündüğü yoksa premium modellerini Galaxy kategorisinden tamamen mi çıkaracağı henüz net değil. Büyük olasılıkla her iki seçenek de değerlendiriliyor. Kore merkezli eToday, şirketin tüm ihtimalleri masaya yatırdığını belirtti.

2025'TE BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR, AMA 2026 KIRILMA YILI OLABİLİR

2026 yılı itibarıyla Galaxy serisinin tamamen yeni bir kimlik kazanması olası. Sızıntı uzmanı Ice Universe'e göre, Samsung en uygun fiyatlı Galaxy S modelini rekabet gücünü kaybettiği gerekçesiyle seriden çıkarabilir. Yani standart Galaxy S26 cihazını görmeyebiliriz.

Samsung'un 2025 yılında Galaxy S25 serisine model ekleyip eklemeyeceğine veya mevcut modelleri kaldırıp kaldırmayacağına dair bir işaret bulunmamakla birlikte, tüm işaretler 2026'dan itibaren büyük bir değişim yaşanacağını gösteriyor. (Ice Universe, Samsung'un “S26 serisini ayarlayacağını belirtti). Bu durumda, Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25 belki de kendi türlerinin son örneği olacak.