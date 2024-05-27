Samsung, Galaxy M35 5G modelini tanıttı: Özellikleri ve fiyatı

27 May 2024 10:46 - Güncelleme : 27 May 2024 10:46

Samsung, ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Güney Koreli şirket bugün Galaxy M35 5G modelini piyasaya sundu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Exynos 1280'li M34'ün halefi olarak gelen akıllı telefon, daha büyük ekran, yeni bir işlemci ve stereo hoparlör desteği gibi önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor.

SAMSUNG GALAXY M35 5G ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M35 5G; 6.6 inç AMOLED ekranla kutudan çıkıyor. Bu ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.000 nit parlaklık ile kullanıcılarına üstün bir görsel deneyim vaat ediyor. Ayrıca parmak izi sensörü de ekrana gömülü bir şekilde bulunuyor.

Fotoğraf tutkunları için oldukça cazip özellikler barındıran M35, ön tarafta 13 Megapiksel bir kameraya yer verirken, arka tarafta OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) destekli 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı lens ve 2 Megapiksel makro kamera bulunuyor.

Exynos 1380 işlemciye sahip olan cihaz, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanıyla geliyor. Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çalışıyor. Dört yıl boyunca Android güncellemeleri ve beş yıl güvenlik güncellemeleri alacak. Bu da kullanıcılara uzun ömürlü bir cihaz deneyimi sunuyor.

Galaxy M35, 25W hızlı şarj desteği sunan 6.000mAh bataryaya sahip. Ancak şarj cihazı kutudan çıkmıyor. Ayrıca çift SIM 5G ve Wi-Fi 6 gibi gelişmiş bağlantı özellikleri sunan Galaxy M35, aynı zamanda gelişmiş bir soğutma sistemine de sahip.

SAMSUNG GALAXY M35 5G FİYATI

Son olarak, 162,3 x 78,6 x 9,1 mm boyutlarında ve 222 gram ağırlığında olan Galaxy M35 5G, 525 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılarına hitap ediyor. Akıllı telefon sadece Brezilya'da satışa çıktı.