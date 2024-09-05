Samsung Galaxy Note 20 kullanıcılarına kötü haber: Güncelleme desteği süresi düştü!

05 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:50

Samsung Galaxy Note serisinin son üyesi olan Note 20 modeli, 4 yıllık bir akıllı telefon olmasına karşın günümüzde hâlâ birçok kullanıcıya sahip. Şu ana kadar Samsung tarafından yazılım desteği devam eden cihaz, artık aylık olarak güncelleme almayacak. Samsung'un yeni kararı devrede.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un popüler modellerinden Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, dördüncü yaşını doldurdu ve bu gelişmeyle birlikte şirketin güncelleme politikası da devreye girdi. 'Samsung Note' serisinin son üyesi olan Note 20'nin güncelleme alma sıklığı düştü.

NOTE 20, ARTIK ÜÇ AYDA BİR GÜNCELLEME ALACAK

Bundan böyle Note 20 aylık güvenlik güncellemelerini almayı bırakacak ve yalnızca üç ayda bir yeni güvenlik yamalarıyla güncellenecek. Samsung, genişletilmiş yazılım desteği politikasını daha önce güncelleyerek bazı cihazlara ek güvenlik yamaları sunma kararı almıştı. Bu sayede Note 20 serisi, uzun süre güncel kalmaya devam edecek cihazlar arasında yer aldı.

Ancak bu gelişmenin bir istisnası var. Galaxy Z Flip ve Galaxy Tab S7 serileri, Note 20 ile aynı yıl piyasaya sürülmelerine rağmen artık yazılım güncellemesi almayacak ve Samsung tarafından resmi olarak desteklenmeyecek. Note 20 serisi ise sınırlı da olsa güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

NOTE 20, GALAXY NOTE SERİSİNİN SON MODELİYDİ

2020 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 20 Ultra, büyük ekranı, gelişmiş S Pen özellikleri, güçlü donanımı ve üstün kamera yetenekleri (o döneme göre) ile serinin zirvesi olarak çıkmıştı.