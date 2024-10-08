Samsung Galaxy Ring Türkiye fiyatı belli oldu: En pahalı akıllı yüzük olabilir

08 Ekim 2024 16:50 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 16:51

Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor ve destek sayfaları aktif hale getirildi. Yurt dışında 399 dolar fiyatla satılan cihazın Türkiye fiyatı hesaplandı. İşte Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring Türkiye fiyatı.

Samsung​, temmuz ayında tanıttığı ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring ile büyük ilgi görmüştü. Cihazın satış rakamları resmi olarak açıklanmasa da, piyasaya çıktığı ilk dönemlerde yoğun talep aldığı belirtildi. Ancak her pazarda satışa sunulmayan Galaxy Ring, Türkiye​ pazarına yakında ayak basabilir. Peki Galaxy Ring Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

SAMSUNG GALAXY RING, TÜRKİYE FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Samsung, Türkiye'deki resmi web sitesinde Galaxy Ring'e ait destek sayfalarını aktif hale getirdi. Şirket genellikle destek sayfaları açtığında, o ürünü çok geçmeden Türkiye'de satışa sunuyor. Dolayısıyla Galaxy Ring'in Türk kullanıcılarla buluşmasının an meselesi olduğu üzerinde duruluyor.

Samsung telefona sahip olmayan kullanıcılar için iyi haber şu ki, Galaxy Ring yalnızca Samsung Galaxy cihazlarıyla sınırlı değil. Android işletim sistemine sahip diğer telefonlarla da kullanılabiliyor. Kötü haber ise; iPhone kullanıcıları için destek sunulmuyor.

Galaxy Ring'in ABD yüzük ölçülerine göre 5 ila 13 arasında 9 farklı boyutu var. Bu ölçüler Türkiye'de ise 9 ila 30 arasında karşılık buluyor.

GALAXY RING TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Ring, kullanıcının uyku alışkanlıklarını detaylı bir şekilde analiz edebiliyor. Uyku sırasındaki hareketleri, uykuya dalma süresini ve kalp ile solunum hızını takip eden akıllı yüzük, aynı zamanda cilt sıcaklığı sensörü ve akıllı algoritmalarla "Otomatik Egzersiz Algılama" ve "Döngü Takibi" özelliklerine de sahip.

GALAXY RING TÜRKİYE FİYATI

Samsung Galaxy Ring, yurt dışında 399 dolar fiyat​ etiketine sahip. Galaxy Ring Türkiye fiyatı olarak ise 14-16 bin TL rakamları konuşuluyor. Tabii ki de Samsung Türkiye'den resmi bir açıklama gelmediğinden net bir rakam henüz belli değil.