Samsung Galaxy Ring Türkiye fiyatı resmen açıklandı: Tektaş pırlanta yüzük ile yarışıyor

15 Kasım 2024 11:07 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:07

Samsung, temmuz ayında tanıttığı akıllı yüzüğü Galaxy Ring modelini Türkiye'de satışa sundu. Uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü ve aktiviteleri izleme gibi özellikleriyle öne çıkan cihaz, 399 dolar yurt dışı fiyatına karşılık Türkiye'de neredeyse bir tektaş pırlanta yüzük ile yarışan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Samsung​, bu yılın temmuz ayında tanıttığı akıllı yüzüğü Galaxy Ring modelini Türkiye pazarında satışa sundu. Cihaz ön siparişe açılmış durumda. Titanyum siyahı, gümüş titanyum ve altın titanyum olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy Ring, Türkiye fiyatı ile dikkat çekti.

SAMSUNG GALAXY RİNG TÜRKİYE FİYATI

Samsung, akıllı yüzüğü yurt dışında 399 dolara satıyor. Galaxy Ring Türkiye fiyatı ise 12 bin 999 TL olarak açıklandı. Bu da, piyasada üç aşağı beş yukarı minimum 15-20 bin TL civarlarında bulunabilen tektaş pırlanta yüzüklere çok yakın. Ancak tabii ki de Galaxy Ring bir pırlanta yüzükle aynı klasmanda değil ve Samsung'un da pırlanta yüzük satıcılarına rakip olma iddiası yok.

GALAXY RİNG ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Ring, yalnızca bir aksesuar olmanın ötesinde uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü ve aktiviteleri izleyebilme gibi işlevleriyle günlük hayatı kolaylaştırmayı vaat eden bir teknolojik cihaz. Cihazın öne çıkan özellikleri şu şekilde:

Galaxy Ring, bir ivmeölçer, optik kalp atış hızı sensörü (yeşil, kırmızı ve kızılötesi LED'ler dahil) ve cilt sıcaklığı sensörü ile donatıldı. Bu sensörler sayesinde uyku takibi, kalp atış hızı verileri ve genel aktiviteler kolayca izlenebiliyor. Cihaz ölçüye bağlı olarak 7 güne kadar pil ömrü sunuyor (büyük ölçülü yüzüklerde pil ömrü daha uzun).

Galaxy Ring, Bluetooth üzerinden Android 11 veya daha yeni bir işletim sistemiyle çalışan Samsung Galaxy telefonlara veya diğer uyumlu Android cihazlara bağlanıyor. Ancak iPhone desteği bulunmuyor. Son olarak yüzük, 5 ile 13 arasında değişen ölçülerde satışa sunuluyor.