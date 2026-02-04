Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung Galaxy S21 serisi için yolun sonu: Güncelleme desteği kesildi

Samsung; Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modellerini Şubat 2026 itibarıyla güncelleme listesinden çıkardı. Peki S21 kullananlar şimdi ne yapacak?

, 2021 yılında piyasaya sürdüğü popüler amiral gemisi serisi için yazılım desteğini sonlandırdı. Güney Koreli teknoloji devi, S21 modellerini artık güncellemesi kapsamından resmen çıkardı.

SAMSUNG GALAXY S21 ARTIK GÜNCELLEME ALMAYACAK

SamMobile'ın haberine göre Samsung, Şubat 2026 güvenlik yamasıyla ilgili detayları paylaşırken güncelleme alacak ve almayacak cihazların listesini de netleştirdi. Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modelleri artık düzenli güvenlik güncellemeleri listesinde yer almıyor.

Peki bu ne anlama geliyor? Galaxy S21 kullanıyorsanız artık telefonunuza yeni bir özellik gelmeyecek ve işletim sistemi için güvenlik güncellemeleri yayınlanmayacak. Cihazlar, ancak acil müdahale gerektiren kritik bir güvenlik açığı tespit edilirse istisnai bir yama alabilecek, ki bunun bile garantisi yok.

Samsung Galaxy S21 serisi için yolun sonu: Güncelleme desteği kesildi

DÖRT BÜYÜK GÜNCELLEME SÖZÜ TUTULDU

Samsung, 2021 yılında kullanıcılarla buluşturduğu seri için verdiği dört büyük işletim sistemi güncellemesi sözünü ise yerine getirdi.

Seri, Kasım 2021'de Android 12 (One UI 4) sürümü ile başlayan yolculuğunu sırasıyla Android 13, 14 ve son olarak 2025 yılının ilk yarısında yayınlanan Android 15 tabanlı One UI 7.0 sürümüyle tamamladı.

Listeden çıkarılan telefonlar, son güvenlik yamasını ise Kasım 2025 tarihinde almıştı.

Samsung Galaxy S21 serisi için yolun sonu: Güncelleme desteği kesildi

S22 SERİSİ İÇİN TAKVİM DEĞİŞTİ

Öte yandan, Galaxy S21 FE ile 2022 yılının başında piyasaya sürülen Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra modellerinin güncelleme periyodunda da değişikliğe gidildi. Şirket, bu telefonları üç ayda bir güncellenecek cihazlar statüsüne geçirdiğini duyurdu.

ETİKETLER
#samsung
#android
#galaxy s21
#güvenlik
#güncelleme
#Teknoloji
