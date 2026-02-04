Samsung Galaxy S21 serisi için yolun sonu: Güncelleme desteği kesildi

Samsung, 2021 yılında piyasaya sürdüğü popüler amiral gemisi serisi Galaxy S21 için yazılım güncelleme desteğini sonlandırdı. Güney Koreli teknoloji devi, S21 modellerini artık güvenlik güncellemesi kapsamından resmen çıkardı.

SAMSUNG GALAXY S21 ARTIK GÜNCELLEME ALMAYACAK

SamMobile'ın haberine göre Samsung, Şubat 2026 güvenlik yamasıyla ilgili detayları paylaşırken güncelleme alacak ve almayacak cihazların listesini de netleştirdi. Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modelleri artık düzenli güvenlik güncellemeleri listesinde yer almıyor.

Peki bu ne anlama geliyor? Galaxy S21 kullanıyorsanız artık telefonunuza yeni bir özellik gelmeyecek ve işletim sistemi için güvenlik güncellemeleri yayınlanmayacak. Cihazlar, ancak acil müdahale gerektiren kritik bir güvenlik açığı tespit edilirse istisnai bir yama alabilecek, ki bunun bile garantisi yok.

DÖRT BÜYÜK GÜNCELLEME SÖZÜ TUTULDU

Samsung, 2021 yılında kullanıcılarla buluşturduğu seri için verdiği dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi sözünü ise yerine getirdi.

Seri, Kasım 2021'de Android 12 (One UI 4) sürümü ile başlayan yolculuğunu sırasıyla Android 13, 14 ve son olarak 2025 yılının ilk yarısında yayınlanan Android 15 tabanlı One UI 7.0 sürümüyle tamamladı.

Listeden çıkarılan telefonlar, son güvenlik yamasını ise Kasım 2025 tarihinde almıştı.

S22 SERİSİ İÇİN TAKVİM DEĞİŞTİ

Öte yandan, Galaxy S21 FE ile 2022 yılının başında piyasaya sürülen Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra modellerinin güncelleme periyodunda da değişikliğe gidildi. Şirket, bu telefonları üç ayda bir güncellenecek cihazlar statüsüne geçirdiğini duyurdu.