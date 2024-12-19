Samsung Galaxy S22 kullanıcıları öfkeli: One UI 6.1 güncellemesi telefonları çökertti!

19 Aralık 2024 17:39 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:40

Galaxy S22 serisi kullanıcıları, One UI 6.1 tabanlı Eylül 2024 güncellemesini yükledikten sonra cihazlarının yavaşladığını ve bootloop sorunları yaşadığını bildiriyor. Sorunun sebebini ise Samsung servis merkezlerine ulaşan kullanıcılar öğrendi.

Bazı Galaxy S22​ kullanıcıları, telefonlarının rastgele donduğunu veya çöktüğünü söylüyor. Bazı cihazlar ise gün içinde birden fazla kez rastgele yeniden başlıyor. Bu sorunların, Eylül 2024'te yayınlanan bir One UI 6.1 güncellemesinin ardından başladığı iddia ediliyor. Şikayetler sosyal medyada ve Samsung'un resmi forumlarında yayılmış durumda.

YETKİLİ SERVİSLERİN TEŞHİSİ: ANAKART ARIZASI

Birçok kullanıcı, yetkili Samsung servis merkezlerine danıştıklarında, sorunların "arızalı veya yanmış bir anakart" nedeniyle kaynaklandığını öğrendiklerini belirtiyor. Ancak bu sorunların çoğu One UI 6.1 yazılım güncellemesiyle başlamış gibi görünüyor.

GARANTİ SÜRESİNİN DOLMUŞ OLMASI KULLANICILARI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy S22'nin piyasaya sürülmesinden bir yıldan uzun bir süre sonra yayınlandığı için, bu sorunları yaşayan cihazların çoğu garanti kapsamı dışında. Bu nedenle, kullanıcılar arızalı cihazlarının tamir ücretini kendileri karşılamak zorunda kalıyor, ki bu durum yazılım güncellemesi kaynaklı bir sorun olması ihtimalinde büyük bir haksızlık doğuruyor.

BENZER SORUNLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Bu, Galaxy S22 serisinin ilk kez bu tür sorunlarla karşılaşması değil. Benzer problemler, bu yılın başlarında One UI 6.1 güncellemesi yayınlandığında da ortaya çıkmıştı. O dönem Samsung, güncellemeyi geri çekmek zorunda kalmış ve sorunları çözdükten sonra birkaç hafta içinde yeniden yayınlamıştı.

Sorundan muzdarip olan kullanıcılar, eğer bu kadar çok Galaxy S22 kullanıcısı bootloop veya donma​ sorunu yaşıyorsa ve bu sorunların temelinde yazılım güncellemesi yer alıyorsa, Samsung'un bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ücretsiz değişim talebinde de bulunuyorlar.