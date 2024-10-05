Samsung Galaxy S24 FE için ilk güncelleme yayında! İşte detaylar

05 Ekim 2024 17:39 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:40

Samsung, Galaxy S24 FE için güvenlik ve stabilite iyileştirmeleri içeren ilk yazılım güncellemesini yayınladı. "S721BXXS2AXI5" sürümüyle gelen bu güncelleme, 67 güvenlik açığını gideriyor ve cihazın performansını artırıyor.

Samsung, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy S24 FE için ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Markanın bütçe dostu amiral gemisi serisi olan Fan Edition (FE) telefonlarının en yeni üyesi olan Galaxy S24 FE, halen dünya genelindeki müşterilere ulaşırken, yeni güncelleme şimdiden piyasaya sunuldu.

GALAXY S24 FE İÇİN İLK GÜNCELLEME, NELER SUNUYOR?

Güney Koreli üretici tarafından yayınlanan bu güncelleme, Avrupa ve Afrika'da "S721BXXS2AXI5" ürün yazılımı sürümüyle birlikte erişime açıldı. Ancak kullanıcıların beklentilerinin aksine büyük yenilikler içermiyor ve özellikle güvenlik ve stabilite iyileştirmeleri ile öne çıkıyor.

Gizmochina'nın haberine göre, yeni sürüm tam 67 güvenlik açığını gideriyor. Bu sebeple S24 FE'yi satın almış olan kullanıcılara, cihazlarını en kısa sürede güncellemeleri öneriliyor. Ek olarak hata düzeltmeleri ve performans artırıcı bazı yenilikler de bu güncellemenin kapsamında.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR?

Galaxy S24 FE kullanıcıları, bu güncellemeye sahip olup olmadıklarını öğrenmek için cihazlarında "Ayarlar" menüsüne gidip "Yazılım Güncellemesi" sekmesine tıklayarak "İndir ve Yükle" seçeneğine bakabilir. Öte yandan belirtmekte fayda var ki, şu an için güncelleme yalnızca belirli bölgelerde aktif durumda.

GALAXY S24 FE NELER SUNUYOR?

Samsung Galaxy S24 FE, Android 14 işletim sistemi tabanlı One UI 6.1 arayüzüyle birlikte kutudan çıkmakta. Ayrıca Samsung'un yedi büyük Android sürümü güncellemesi alacak ilk Fan Edition telefonu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Telefonun teknik özelliklerine baktığımızda, 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranı, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunuyor. Telefon Exynos 2400e işlemcisi ile güçlendirilmiş olup, 8GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar dahili depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

Kamera tarafında ise 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel telefoto lens ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ile kullanıcıları karşılayan cihaz, ön tarafta ise 10 Megapiksellik bir selfie kamerasına sahip. 4.700mAh kapasiteli bataryasıyla gelen Galaxy S24 FE, 25W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği sunuyor.

SAMSUNG GALAXY S24 FE TEKNİK ÖZELLİKLERİ