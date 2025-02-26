Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung, Galaxy S25 ile duyurduğu bir ürünü sessiz sedasız iptal etti

Samsung'un Galaxy S25 modeliyle birlikte duyurduğu büyük ilgi gören 3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazı, tanıtımından kısa bir süre sonra resmi web sitesinden kaldırıldı. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmezken, cihazın teknik zorluklar nedeniyle iptal edilmiş veya süresiz olarak ertelenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
SamMobile
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 12:24

Samsung, geçen ay Galaxy S25 serisiyle birlikte duyurduğu ve büyük ilgi gören üçü bir arada kablosuz şarj cihazının geliştirilmesini sessizce iptal etmiş gibi görünüyor. Cihaza ait resmi ürün sayfasının kaldırılması, aksesuarın iptal edilmiş ya da en azından süresiz olarak ertelenmiş olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

SAMSUNG 3'Ü 1 ARADA KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI ARTIK YOK

Qi2 standardını Manyetik Güç Profili (MPP) üzerinden desteklemesi beklenen üçü bir arada kablosuz şarj cihazı, hem iPhone'lar hem de Galaxy S25 serisi cihazlarla uyumluluk vaat ediyordu. S25 serisi modeller Qi2'yi desteklese de, en yeni iPhone'ların aksine içinde mıknatıs bulunmuyor. Bu yüzden 3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazını tam anlamıyla kullanabilmek için mıknatıslı bir kılıf satın almanız gerekecekti.

Ancak Samsung'un ürünü sitesinden aniden kaldırılması, birçok kişinin iptal edilip edilmediğini sorgulamasına neden oldu. Samsung'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de, sektör uzmanları şirketin ciddi teknik zorluklarla karşılaşmış olabileceğini ve bu nedenle üründe büyük değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyor. Bu da cihazın gecikmesine veya tamamen iptal edilmesine yol açmış olabilir.

GÜNCELLENEREK GERİ DÖNEBİLİR

Tabii ki, şu an için bunlar sadece spekülasyon. Ürün sayfasının belirli değişikliklerle yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Eğer ürün iptal edilirse, Samsung'un çoklu kablosuz şarj cihazı çözümlerine yönelik artan talebi değerlendirme fırsatını kaçıracağı belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung üçe katlanan telefonunu beklenenden erken piyasaya sürecek! Lansman tarihi ortaya çıktı
Google algoritma değişikliği için Güney Afrika'dan sert yaptırım kararı! Türkiye'deki yayıncılar da etkilenmişti

Sıkça Sorulan Sorular

Üçlü kablosuz şarj cihazı ne işe yarar?
Samsung'un üçlü kablosuz şarj cihazı, aynı anda telefon, akıllı saat ve kablosuz kulaklığın şarj edilmesini sağlayacaktı.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.