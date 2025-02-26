Samsung, Galaxy S25 ile duyurduğu bir ürünü sessiz sedasız iptal etti

Samsung'un Galaxy S25 modeliyle birlikte duyurduğu büyük ilgi gören 3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazı, tanıtımından kısa bir süre sonra resmi web sitesinden kaldırıldı. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmezken, cihazın teknik zorluklar nedeniyle iptal edilmiş veya süresiz olarak ertelenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Samsung, geçen ay Galaxy S25 serisiyle birlikte duyurduğu ve büyük ilgi gören üçü bir arada kablosuz şarj cihazının geliştirilmesini sessizce iptal etmiş gibi görünüyor. Cihaza ait resmi ürün sayfasının kaldırılması, aksesuarın iptal edilmiş ya da en azından süresiz olarak ertelenmiş olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

SAMSUNG 3'Ü 1 ARADA KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI ARTIK YOK

Qi2 standardını Manyetik Güç Profili (MPP) üzerinden desteklemesi beklenen üçü bir arada kablosuz şarj cihazı, hem iPhone'lar hem de Galaxy S25 serisi cihazlarla uyumluluk vaat ediyordu. S25 serisi modeller Qi2'yi desteklese de, en yeni iPhone'ların aksine içinde mıknatıs bulunmuyor. Bu yüzden 3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazını tam anlamıyla kullanabilmek için mıknatıslı bir kılıf satın almanız gerekecekti.

Ancak Samsung'un ürünü sitesinden aniden kaldırılması, birçok kişinin iptal edilip edilmediğini sorgulamasına neden oldu. Samsung'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de, sektör uzmanları şirketin ciddi teknik zorluklarla karşılaşmış olabileceğini ve bu nedenle üründe büyük değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyor. Bu da cihazın gecikmesine veya tamamen iptal edilmesine yol açmış olabilir.

GÜNCELLENEREK GERİ DÖNEBİLİR

Tabii ki, şu an için bunlar sadece spekülasyon. Ürün sayfasının belirli değişikliklerle yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Eğer ürün iptal edilirse, Samsung'un çoklu kablosuz şarj cihazı çözümlerine yönelik artan talebi değerlendirme fırsatını kaçıracağı belirtiliyor.