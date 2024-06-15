Samsung Galaxy S25 pil kapasitesi sızdırıldı

15 Haziran 2024 16:53 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:54

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'i önümüzdeki yılın ilk yarısında tanıtacak. Yeni modellerin lansmanı en az 6 ay uzaktayken, yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

S25 İLE S24, PİL KAPASİTESİ AYNI OLACAK

Ortaya çıkan bilgilere göre, Samsung Galaxy S25 modelinde 4 bin mAh batarya kullanacak. Hatırlayanlar olacaktır; Galaxy S24 serisinde de aynı kapasite bulunuyordu. S23'te 3 bin 900 mAh'lik bir batarya vardı, S22'de ise 3 bin 700 mAh yer alıyordu.

Bununla birlikte Galaxy S25 serisindeki diğer modellerin batarya kapasiteleriyse belli değil.

SAMSUNG GALAXY S25 BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Donanım Haber'in aktardığına göre, Galaxy S25 modeli Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 olmak üzere iki farklı işlemciyle piyasaya sunulabilir. Samsung'un Exynos 2500 çipinde RDNA4 GPU ve LPDDR5T RAM desteğine sahip olacağı iddia ediliyor.

IPHONE 16'NIN RAKİBİ OLACAK

Samsung Galaxy S25, bu yılın eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 serisinin de rakibi olacak. Apple'ın yeni amiral gemisi serisi; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve Pro Max olmak üzere dört modelden oluşacak.

Daha gelişmiş bir kamera sistemi, yeni bir işletim sistemi ve gelişmiş bir çip iPhone 16'nın öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.