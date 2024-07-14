Samsung Galaxy S25 Ultra, tek elde tutmayı kolaylaştıran bir tasarıma sahip olacak

14 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:00

Satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan biri olmasına rağmen Samsung Galaxy S24 Ultra herkese göre değil. Fiyatının yüksek olması bir yana, aynı zamanda 6,8 inçlik devasa bir boyuta sahip ve bu, açılı tasarımıyla birleştiğinde uzun süre elde tutulmasını zorlaştırıyor.

Ancak genellikle güvenilir sızıntı yapan Ice Universe'e göre Samsung, yakında çıkacak Samsung Galaxy S25 Ultra'nın konfor sorununu çözmenin bir yolunu planlıyor.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA, ASİMETRİK TASARIMLA GELECEK

Ice Universe, X'teki bir gönderide Galaxy S25 Ultra'nın orta çerçevesinin, ön ve arka tarafta asimetrik olarak tasarlandığını belirterek, "Arka kapağa yakın orta çerçeve daha yuvarlak, ekrana yakın kısım ise daha düz olacak" bilgisini paylaştı. Bu değişikliğin, cihazı daha rahat kavramayı sağlayacağı belirtiliyor.

Ice Universe, "Can sıkıcı devasa orta çerçeve daraltıldı ve genişlik temelde S24 ile aynı. Yani görsel çerçeve S24U'ya göre daha dar olacak" diye ekledi.

Bir yoruma yanıt veren Ice Universe, bunun Samsung'un S24 Ultra ile bıraktığı kavisli ekrana geri dönmeyeceğini doğruladı. Başka bir deyişle, şu ana kadar yapılan açıklamalara bakılırsa çerçevenin, Samsung'un amiral gemileri için köşeli bir tasarımı benimsemeden önceki son düz ekranlı cep telefonu olan 2015'teki Galaxy Note 5'e daha çok benzeyeceği anlaşılıyor.

Önceki bir sızıntıda Ice Universe, S25 Ultra'nın yalnızca 8,4 mm kalınlığında olacağını belirtmişti. Yani S24 Ultra'dan 0,2 mm daha ince ve Galaxy S23 Ultra'dan 0,5 mm daha ince olacak.