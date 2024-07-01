01 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:23

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra’nın yeni özellikleri sızdırıldı.

Galaxy S25 Ultra'nın, Galaxy S20 Ultra ve S21 Ultra'dan bu yana ilk kez 16GB RAM'li bir modelle gelebileceği iddia edilmişti. Aynı zamanda telefonun bu yıl piyasaya sürülen Galaxy S24 Ultra'ya benzer şekilde 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile gelebileceği ve dört kameradan üçünün büyük bir yükseltme alabileceği öne sürüldü.

EN İNCE ULTRA OLACAK

Şimdi ise sızıntılar konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan IceUniverse'in X'teki paylaşımına göre, Samsung Galaxy S25 Ultra 8,4 mm gövde kalınlığına sahip olabilir. Galaxy S24 Ultra 8,6 mm ölçülerindeydi... Sızıntı doğru çıkarsa Galaxy S25 Ultra'nın Note 20 Ultra'dan bu yana en ince Ultra telefon olacağı anlamına geliyor.

Sızıntı yapan kişi ayrıca Galaxy S25 Ultra'nın kenarlarının Galaxy Note 7 kadar oval olabileceğini belirtiyor. Bu da Samsung'un bu yılki kutu şeklini bırakacağı anlamına geliyor. Samsung'un Galaxy S25 Ultra'da kavisli ekrana geri dönüp dönmeyeceği ise henüz belli değil.